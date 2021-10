Best Model yarışmacılarından Erkan Özerman hakkında şok iddia: Teklifi kabul etsem derece alacaktım

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, '2. Sayfa' programında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Birincinin yarışmadan önce belli olduğunu belirten Yılmaz, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar attığını da söyledi. Yıldız'a, Best Model yarışmacılarından Barış Arslan destek çıktı.