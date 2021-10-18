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Best Model yarışmacılarından Erkan Özerman hakkında şok iddia: Teklifi kabul etsem derece alacaktım

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, '2. Sayfa' programında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Birincinin yarışmadan önce belli olduğunu belirten Yılmaz, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar attığını da söyledi. Yıldız'a, Best Model yarışmacılarından Barış Arslan destek çıktı.

Giriş Tarihi: 18.10.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 16:15
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Best Model yarışmacılarından Erkan Özerman hakkında şok iddia: Teklifi kabul etsem derece alacaktım

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı yayınına katılan Elmas Yılmaz, Best Model yarışmasıyla ilgili iddialarıyla gündeme geldi. Bu yıl yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, hakkının yendiğini iddia ederek yarışmanın birincisinin önceden belli olduğunu söyledi.

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Best Model yarışmacılarından Erkan Özerman hakkında şok iddia: Teklifi kabul etsem derece alacaktım

ELMAS YILMAZ: DERECEYE GİRECEKLER BELLİYDİ

Yılmaz açıklamasında, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" gibi iddialarda bulunarak herkesi şoke etti. Yıldız, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar attığı ve olumsuz cevaplar karşılığında 'Yarışmada görürsün' dendiğini ileri sürdü.

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Best Model yarışmacılarından Erkan Özerman hakkında şok iddia: Teklifi kabul etsem derece alacaktım

BARIŞ ARSLAN'DAN ELMAS'A DESTEK

Programa telefonla bağlanan 'Best Model of Turkey 2021' yarışmacılarından Barış Arslan ise yaptığı açıklama ile Elmas Yıldız'ı destekledi. Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları.

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Best Model yarışmacılarından Erkan Özerman hakkında şok iddia: Teklifi kabul etsem derece alacaktım


"BU BEST MODEL TARİHİNDE YOKTUR"

"Telefonda mesajlaşarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüz yüze konuşuldu. Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı... Ben şok oldum sahnede. "

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Best Model yarışmacılarından Erkan Özerman hakkında şok iddia: Teklifi kabul etsem derece alacaktım

"Best Model tarihinde bir ilk oldu: kel birincimiz var. Diğerlerini söylemeye bile gerek yok. İlk 3 olamaz. Bu kadar kısa sürede oyların sayılması da imkansız. Ben ikinci ile konuştuğumda da 'İlk 5'te yoktum. Erkan Özerman beni öne aldı' dedi. Yarışmanın psikolojisi ve üzüntüsüyle bunun ses kaydını alamadım, unuttum.