04 Ekim 2021, Pazartesi
İlayda Alişan gelen yorum sonrası çıldırdı! Sert tepki geldi
Çukur'un ardından rol aldığı Masumiyet dizisiyle yıldızı parlayan İlayda Alişan, rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla da magazin gündemine oturdu. Her hareketiyle gündem olan güzel oyuncu, yaşadığı değişimle olay oldu. Geçtiğimiz yıllara ait fotoğraflarıyla karşılaştırılan Alişan, gelen yorumlar sonrası isyan etti.
Giriş Tarihi: 04.10.2021 16:13 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 16:14
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11