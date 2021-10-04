İlayda Alişan gelen yorum sonrası çıldırdı! Sert tepki geldi

Çukur'un ardından rol aldığı Masumiyet dizisiyle yıldızı parlayan İlayda Alişan, rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla da magazin gündemine oturdu. Her hareketiyle gündem olan güzel oyuncu, yaşadığı değişimle olay oldu. Geçtiğimiz yıllara ait fotoğraflarıyla karşılaştırılan Alişan, gelen yorumlar sonrası isyan etti.