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İlayda Alişan gelen yorum sonrası çıldırdı! Sert tepki geldi

Çukur'un ardından rol aldığı Masumiyet dizisiyle yıldızı parlayan İlayda Alişan, rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla da magazin gündemine oturdu. Her hareketiyle gündem olan güzel oyuncu, yaşadığı değişimle olay oldu. Geçtiğimiz yıllara ait fotoğraflarıyla karşılaştırılan Alişan, gelen yorumlar sonrası isyan etti.

Giriş Tarihi: 04.10.2021 16:13 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 16:14
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İlayda Alişan gelen yorum sonrası çıldırdı! Sert tepki geldi

Final yapan 'Çukur' dizisinde hayat verdiği 'Akşın Koçovalı' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran, 'Masumiyet'te sergilediği performansla da dikkat çekmişti.

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İlayda Alişan gelen yorum sonrası çıldırdı! Sert tepki geldi

Geçtiğimiz mayıs ayında sona eren 'Masumiyet' dizisindeki rol arkadaşı ile aşk yaşayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Serkay Tütüncü ile yollarını ayırdı.

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İlayda Alişan gelen yorum sonrası çıldırdı! Sert tepki geldi

Şimdilerde 'Kırmızı Oda' dizisinde 'Süveyda' karakterini canlandıran oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafla konuşuluyor.

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İlayda Alişan gelen yorum sonrası çıldırdı! Sert tepki geldi

Alişan'ın sosyal medyada gündem olan yıllar öncesine ait bu fotoğrafı, 'estetik' iddialarını da beraberinde getirdi.

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İlayda Alişan gelen yorum sonrası çıldırdı! Sert tepki geldi

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını ve yüzünün değiştiğini savundu.