Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Çok yönlü ve güçlü bir karakter

Ayşe'nin çok güçlü bir karakter olduğunu söyleyen Tanrısevsin şunları söyledi: "Hayatta zorluklarla sürekli mücadele etmek zorunda kalan güçlü bir kadın. Çok yönlü, birden fazla işi aynı anda yapabilen, sıcak, samimi, eğlenceli ve bizden biri"

