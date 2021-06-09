ANA SAYFA
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Çok yönlü ve güçlü bir karakter
Yaz sezonunun iddialı yapımlarından biri olacak, yapımını Süreç Film'in üstlendiği atv'nin yeni dizisi 'Kalp Yarası', zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Dizide canlandırdığı Ayşe karakteri hakkında konuşan Tanrısevsin, çok güçlü ve çok güçlü bir karakter olduğunun altını çizerken, "İzleyenler çok sevecek Ayşe'yi. Çabuk sahiplenecekler diye düşünüyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 09.06.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 13:23
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9