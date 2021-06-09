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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Çok yönlü ve güçlü bir karakter

Yaz sezonunun iddialı yapımlarından biri olacak, yapımını Süreç Film'in üstlendiği atv'nin yeni dizisi 'Kalp Yarası', zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Dizide canlandırdığı Ayşe karakteri hakkında konuşan Tanrısevsin, çok güçlü ve çok güçlü bir karakter olduğunun altını çizerken, "İzleyenler çok sevecek Ayşe'yi. Çabuk sahiplenecekler diye düşünüyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 09.06.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 13:23
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Çok yönlü ve güçlü bir karakter

Yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi uyandıran 'Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Yağmur Tanrısevsin, dizide canlandırdığı Ayşe karakterini anlattı.

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Çok yönlü ve güçlü bir karakter

Ayşe'nin çok güçlü bir karakter olduğunu söyleyen Tanrısevsin şunları söyledi: "Hayatta zorluklarla sürekli mücadele etmek zorunda kalan güçlü bir kadın. Çok yönlü, birden fazla işi aynı anda yapabilen, sıcak, samimi, eğlenceli ve bizden biri"

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Çok yönlü ve güçlü bir karakter

Yıldız oyuncu karakterinin yaşayacağı yolculuğu ise "İzleyenler çok sevecek Ayşe'yi. Çabuk sahiplenecekler diye düşünüyorum.

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Çok yönlü ve güçlü bir karakter

Ayşe'nin hayatı bir günde değişecek. Alışkın olmadığı bir şehre, kendi hayatının çok zıttı bir hayata ve insanlara adapte olmaya çalışacak.

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Çok yönlü ve güçlü bir karakter

Ayşe'nin bu yolculuğu sırasında gerçek anlamda bir yaşam mücadelesi izleyeceğiz. Güçlü bir kadın olması, hayata karşı duruşu ve yaşadığı zorluklara rağmen mutlu olmayı bilmesi hemen yakaladı beni...