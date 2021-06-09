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Bir Zamanlar Çukurova dalya diyor! Hikaye ve karakterler kırılma yaşayacak
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' üçüncü sezonunda perşembe gecelerinin en çok izlenen dizisi olarak bu hafta dalya diyor! 100'ncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni bölümünde izleyiciler hikayenin ve karakterlerin yine pek çok kırılma noktasına şahitlik edecek.
Giriş Tarihi: 09.06.2021 14:00 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 14:01
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