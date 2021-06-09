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Bir Zamanlar Çukurova dalya diyor! Hikaye ve karakterler kırılma yaşayacak

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' üçüncü sezonunda perşembe gecelerinin en çok izlenen dizisi olarak bu hafta dalya diyor! 100'ncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni bölümünde izleyiciler hikayenin ve karakterlerin yine pek çok kırılma noktasına şahitlik edecek.

Giriş Tarihi: 09.06.2021 14:00 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 14:01
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Bir Zamanlar Çukurova dalya diyor! Hikaye ve karakterler kırılma yaşayacak

100 haftadır her perşembe Bir Zamanlar Çukurova'yı en çok izlenen dizi yapan izleyici, bu özel bölümünde hikayenin ve karakterlerin yine pek çok kırılma noktasına şahitlik edecek!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova dalya diyor! Hikaye ve karakterler kırılma yaşayacak

100 bölümdür anaların evlat, aşıkların sevda sınavlarından geçtiği dizide, bu hafta yine ağır hesaplaşmalar, ortaya çıkan büyük sırlar var!

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Bir Zamanlar Çukurova dalya diyor! Hikaye ve karakterler kırılma yaşayacak

SEVDA ARTIK SADECE KIZINI KORUMANIN PEŞİNDE!

Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır.

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Bir Zamanlar Çukurova dalya diyor! Hikaye ve karakterler kırılma yaşayacak

Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşmandır! Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir!

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Bir Zamanlar Çukurova dalya diyor! Hikaye ve karakterler kırılma yaşayacak

ÜMİT HAYATINI HİÇE SAYARAK BEBEĞİ DOĞURMAK İSTİYOR

Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denemeye kararlıdır! Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine tüm Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır! Tüm bu koşturmaca içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atar! Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır!