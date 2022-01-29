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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in anahtar krizi! Sosyal medyadan isyan etti

Hadise ve Mehmet Dinçerler, Dinçerler'in Arnavutköy'de bulunan evine girerken görüntülendi. Kameraları fark eden ikili hızla eve girerken iş insanının şoförü görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Bu sırada Dinçerler'in evinin anahtarını yanında taşıyan Hadise'nin, önden gidip kapıyı açtığı görüldü. Görüntü alınmasından rahatsız olan iş insanı ise sosyal medya hesabından isyan etti.

Giriş Tarihi: 29.01.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 12:56
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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in anahtar krizi! Sosyal medyadan isyan etti

Geçtiğimiz yaz aylarında Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz günlerde evlilik teklifine 'Evet' diyen Hadise magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in anahtar krizi! Sosyal medyadan isyan etti

Aşkları tüm hızıyla devam eden ünlü çift, geçtiğimiz gece Mehmet Dinçerler'in Arnavutköy'de bulunan evine girerken objektiflere yansıdı. 34 yaşındaki Mehmet Dinçerler'in özel şoförü basın mensuplarının görüntü almaması için kameraların önüne geçti.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in anahtar krizi! Sosyal medyadan isyan etti

İkili, muhabirlerin "Hadise hanım evlilik teklifi hayırlı olsun, geçen gün de Mehmet Bey'in kız kardeşinin düğününde aileler de tanıştı. Neler söylemek istersiniz?" sorularına cevap vermeyip, hızlıca araçtan inip eve girmeye çalıştılar.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in anahtar krizi! Sosyal medyadan isyan etti

Kısa bir süre sonra nikah masasına oturmaları beklenen ünlü çiftten araçtan ilk inen Hadise oldu ve Dinçerler'in evinin anahtarı ondaydı, kapıyı açıp daha sonra içeri girdiler.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in anahtar krizi! Sosyal medyadan isyan etti

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ!

Dinçerler, 'Evin anahtarı Hadise'de' şeklinde çıkan haberlere sosyal medyadan isyan ederek, "Bu kadarı artık çok fazla! Benim evimin otoparkına pusu yapıp, evimin bahçesinde görüntü almazsınız! Bu haneye tecavüz. ''Yardımcım önünüze geçip engel olmazsa bizimle eve mi çıkacaksınız? Bu basın özgürlüğü değil, bu düpedüz özel hayata taciz. Sizinle mahkemede hesaplaşacağız!" dedi.