29 Ocak 2022, Cumartesi
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in anahtar krizi! Sosyal medyadan isyan etti
Hadise ve Mehmet Dinçerler, Dinçerler'in Arnavutköy'de bulunan evine girerken görüntülendi. Kameraları fark eden ikili hızla eve girerken iş insanının şoförü görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Bu sırada Dinçerler'in evinin anahtarını yanında taşıyan Hadise'nin, önden gidip kapıyı açtığı görüldü. Görüntü alınmasından rahatsız olan iş insanı ise sosyal medya hesabından isyan etti.
Giriş Tarihi: 29.01.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 12:56
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