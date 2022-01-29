Hadise ve Mehmet Dinçerler’in anahtar krizi! Sosyal medyadan isyan etti

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ!

Dinçerler, 'Evin anahtarı Hadise'de' şeklinde çıkan haberlere sosyal medyadan isyan ederek, "Bu kadarı artık çok fazla! Benim evimin otoparkına pusu yapıp, evimin bahçesinde görüntü almazsınız! Bu haneye tecavüz. ''Yardımcım önünüze geçip engel olmazsa bizimle eve mi çıkacaksınız? Bu basın özgürlüğü değil, bu düpedüz özel hayata taciz. Sizinle mahkemede hesaplaşacağız!" dedi.