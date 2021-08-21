21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’ye Baha engeli
Atv'nin sevilen dizisi yaz aylarına damgasını vururken dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizini yeni bölüm tanıtımına "Ayşe ben sana güvenmiştim" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası'nın merakla beklenen 8'nci bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 21.08.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 10:30
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