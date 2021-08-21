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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’ye Baha engeli

Atv'nin sevilen dizisi yaz aylarına damgasını vururken dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizini yeni bölüm tanıtımına "Ayşe ben sana güvenmiştim" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası'nın merakla beklenen 8'nci bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 21.08.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 10:30
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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’ye Baha engeli

Ayşe ve Ferit arasında buzlar erimeye başlamışken Baha konağa şoför olarak gelir ve Ayşe'nin dünyası bir anda tepetaklak olur.

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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’ye Baha engeli

Ayşe, Baha'nın bir an önce gitmesini isterken bunun hiç de kolay olmayacağını kısa sürede anlayacaktır.

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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’ye Baha engeli

Sinan, Yaman yüzünden babasından tokat yemiş, gururu ayaklar altına alınmıştır. Sinan'ın bu olayın etkisiyle evden uzaklaşması Leman'ın her şeyi yanlış anlamasına neden olur ve karı koca arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’ye Baha engeli

Fırtına'nın kendisini üstünden atmasından sonra bu işin peşine düşen Ferit, Baha'ya adım adım yaklaşamaya başlarken diğer yandan babasının Sinan'a attığı tokat yüzünden babasıyla da karşı karşıya gelir.

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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’ye Baha engeli

Duygularıyla baş edemeyen, öfkesi ve aşkı arasında gelip giden Yaman ise Hande tarafından reddedilmesi ile yanlış bir karara doğru sürüklenir.