Serdar Ortaç’tan yeni Chloe Loughnan çıkışı: Hata yaptım!

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandıran Serdar Ortaç, eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarla olay oldu. Boşanma anlaşmasında eski eşine 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul eden Ortaç, "Nafaka verdiğim için pişmanım" sözleriyle dikkat çekmişti. Bodrum'da sahneye çıkan popçu bu kez de evlilikle ilgili pişmanlığını dile getirdi.