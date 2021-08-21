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Serdar Ortaç’tan yeni Chloe Loughnan çıkışı: Hata yaptım!

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandıran Serdar Ortaç, eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarla olay oldu. Boşanma anlaşmasında eski eşine 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul eden Ortaç, "Nafaka verdiğim için pişmanım" sözleriyle dikkat çekmişti. Bodrum'da sahneye çıkan popçu bu kez de evlilikle ilgili pişmanlığını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 21.08.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 10:02
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Serdar Ortaç’tan yeni Chloe Loughnan çıkışı: Hata yaptım!

Serdar Ortaç, önceki gün Bodrum Türkbükü'nde bir mekanda sahna aldı. Ünlü popçu, yeni ve eski şarkılarını seslendirdi.

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Serdar Ortaç’tan yeni Chloe Loughnan çıkışı: Hata yaptım!

"EVLENMEKLE HATA YAPTIM"

İki yıl önce boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen Ortaç, sahnede eleştirilerine devam etti.

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Serdar Ortaç’tan yeni Chloe Loughnan çıkışı: Hata yaptım!

51 yaşındaki şarkıcı, "Hepimiz hata yapabiliriz; ben evlenmekle hata yaptım, şimdi ise evde kaldım. Bu saatten sonrada evlenmeye niyetim yok" açıklamasında bulundu.

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Serdar Ortaç’tan yeni Chloe Loughnan çıkışı: Hata yaptım!

1 MİLYON TL TAZMİNAT

2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ile Chlole Loughnan, 2019'da boşanmıştı. 51 yaşındaki popçu, 22 yaş küçük İrlandalı modele 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı.

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Serdar Ortaç’tan yeni Chloe Loughnan çıkışı: Hata yaptım!

Serdar Ortaç, nafaka ödemesinde yaşanan sorunlar nedeniyle kendisine dava açan eski eşi hakkında, "Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" açıklamasını yapmıştı.