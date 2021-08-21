21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Serdar Ortaç’tan yeni Chloe Loughnan çıkışı: Hata yaptım!
Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandıran Serdar Ortaç, eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarla olay oldu. Boşanma anlaşmasında eski eşine 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul eden Ortaç, "Nafaka verdiğim için pişmanım" sözleriyle dikkat çekmişti. Bodrum'da sahneye çıkan popçu bu kez de evlilikle ilgili pişmanlığını dile getirdi.
Giriş Tarihi: 21.08.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 10:02
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