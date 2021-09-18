Kalp Yarası’nda Azade şiddete boyun eğmedi, Adnan’a meydan okudu! Ferit sevdiği kadını koruyacak mı?

FERİT SEVDİĞİ KADINI KORUYACAK MI?

Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalır. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundadır. Her ne olursa olsun sevdiği kadını koruyacak mıdır yoksa ona sırtını mı dönecektir?