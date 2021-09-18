Kalp Yarası'nda Azade şiddete boyun eğmedi, Adnan’a meydan okudu! Ferit sevdiği kadını koruyacak mı?
atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu sevilen dizisi "Kalp Yarası"nın 11. bölümünde usta oyuncu Şenay Gürler'in hayat verdiği Azade karakterinin yıllardır gördüğü psikolojik şiddete dur deyişi ve eşi Adnan'a gösterdiği tepki büyük alkış aldı.
Giriş Tarihi: 18.09.2021 10:50Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 10:50