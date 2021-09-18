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Haberler Galeri Kalp Yarası'nda Azade şiddete boyun eğmedi, Adnan’a meydan okudu! Ferit sevdiği kadını koruyacak mı?

Kalp Yarası'nda Azade şiddete boyun eğmedi, Adnan’a meydan okudu! Ferit sevdiği kadını koruyacak mı?

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu sevilen dizisi "Kalp Yarası"nın 11. bölümünde usta oyuncu Şenay Gürler'in hayat verdiği Azade karakterinin yıllardır gördüğü psikolojik şiddete dur deyişi ve eşi Adnan'a gösterdiği tepki büyük alkış aldı.

Giriş Tarihi: 18.09.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 10:50
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Kalp Yarası’nda Azade şiddete boyun eğmedi, Adnan’a meydan okudu! Ferit sevdiği kadını koruyacak mı?

atv'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği, pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası, geçtiğimiz pazartesi ekrana gelen 11'inci bölümüyle yine reytinglerin zirvesinde yer aldı ve sosyal medyada çok konuşuldu.

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Kalp Yarası’nda Azade şiddete boyun eğmedi, Adnan’a meydan okudu! Ferit sevdiği kadını koruyacak mı?

Kalp Yarası'nın bu haftaki bölümüne usta oyuncu Şenay Gürler damgasını vurdu. Yıllardır eşi Adnan tarafından sağlığı ve kariyeri hiçe sayılarak psikolojik şiddete uğrayan Azade artık bu duruma dur dedi!

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Kalp Yarası’nda Azade şiddete boyun eğmedi, Adnan’a meydan okudu! Ferit sevdiği kadını koruyacak mı?

Adnan'la yaşadığı tartışmada sözünü esirgemeyen Azade, Adnan'ın bir anda kendisine el kaldırmasının ardından "Sen busun işte Adnan. Kadınların güçlü olmasına, kendi ayakları üzerinde durmasına katlanamayan bütün aciz erkekler gibi şiddete başvuruyorsun ama artık ne yapsan nafile!" diyerek tavrını koydu.

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Kalp Yarası’nda Azade şiddete boyun eğmedi, Adnan’a meydan okudu! Ferit sevdiği kadını koruyacak mı?

Azade'nin bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteren tepkisi Adnan'ı şoke ederken, Azade bununla yetinmeyerek şirketteki ve konaktaki durumunu yeniden değerlendirmeye ve ipleri eline almaya karar verdi.

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Kalp Yarası’nda Azade şiddete boyun eğmedi, Adnan’a meydan okudu! Ferit sevdiği kadını koruyacak mı?

FERİT SEVDİĞİ KADINI KORUYACAK MI?

Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalır. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundadır. Her ne olursa olsun sevdiği kadını koruyacak mıdır yoksa ona sırtını mı dönecektir?