18 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Songül Karlı paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Songül Karlı bildiğin canlı bomba'

Songül Karlı paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Songül Karlı bildiğin canlı bomba'

Değişimi ve iddialı pozları ile sosyal medyayı sallayan ünlü türkücü Songül Karlı son paylaşımı ile yine adından söz ettirdi. Geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişime uğrayan ve estetiksiz olduğunu söyleyen Karlı'nın son paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterdi.

Giriş Tarihi: 18.09.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 11:48
  • 1
  • 54
Songül Karlı paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Songül Karlı bildiğin canlı bomba’

Son dönemde değişimi ve iddialı pozları ile adından söz ettiren ünlü türkücü Songül Karlıı son paylaşımı ile yine sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Songül Karlı 48 yaşına bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 54
Songül Karlı paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Songül Karlı bildiğin canlı bomba’

Sosyal medya hesabından yeni yaşını kutlayan sevdiklerinin paylaşımlarına yanıt veren Songül Karlı herkese çok teşekkür etti.

  • 3
  • 54
Songül Karlı paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Songül Karlı bildiğin canlı bomba’

Geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişime uğrayan ve estetiksiz olduğunu söyleyen Songül Karlı'nın düzgün fiziği dikkat çekiyor.

  • 4
  • 54
Songül Karlı paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Songül Karlı bildiğin canlı bomba’

Eski halinden eser kalmayan Songül Karlı'nın son paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterdi. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan sanatçının fotoğrafına takipçileri "Canım nazarlardan uzak ol, sarı melekdir Songül Karlı, bildigin canlı bomba" gibi yorumlarda bulundu.

  • 5
  • 54
Songül Karlı paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Songül Karlı bildiğin canlı bomba’

Songül Karlı'nın değişimi bazı ünlüleri de akıllara getirdi. İşte yıllar içinde değişen ünlüler...