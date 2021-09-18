Songül Karlı paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Songül Karlı bildiğin canlı bomba'

Değişimi ve iddialı pozları ile sosyal medyayı sallayan ünlü türkücü Songül Karlı son paylaşımı ile yine adından söz ettirdi. Geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişime uğrayan ve estetiksiz olduğunu söyleyen Karlı'nın son paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterdi.