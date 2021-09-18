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Müge Anlı'da 33 yıllık hasret son buldu! Vedat Alexander'ın babası "Üzüntüden kendimi bıçakladım..."

1988 yılında İzmir'de cami avlusuna bırakılan Vedat Alexander Schlienbecker ve ablası, Alman bir çift tarafından evlatlık alındı. Aradan geçen yıllarda aile özlemi yaşayan Schlienbecker, ailesini bulabilmek için Türkiye'ye geldi. Türk arkadaşlarının yönlendirmesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuk olan Vedat Alexander Schlienbecker, mucizeyi yaşadı. Müge Anlı ve ekibi, dakikalar içinde anne babasına ulaştı. Annesi, babası ve 19 kardeşiyle buluşan genç adam, "Hayatım boyunca bu anı bekledim" dedi. Baba Adil Yaman ise "Üzüntüden kendimi bıçaklamıştım. O yaralı halde İzmir'e iş bulmaya gitmiştim" diye konuştu...

Giriş Tarihi: 18.09.2021 10:29
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Müge Anlı’da 33 yıllık hasret son buldu! Vedat Alexander’ın babası Üzüntüden kendimi bıçakladım...

Alman vatandaşı olan Vedat Alexander, Müge Anlı'da ailesi buldu. 19 kardeşi olduğunu öğrenen genç adam büyük şaşkınlık yaşadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında duygusal anlar yaşandı. İşte Vedat'ın herkesi ağlatan hayat hikayesi...

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Müge Anlı’da 33 yıllık hasret son buldu! Vedat Alexander’ın babası Üzüntüden kendimi bıçakladım...

Mayıs 1986'da doğan Vedat Yaman Alexander Schlienbecker'in trajik öyküsü, Türkiye gündemine damga vurdu.

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Müge Anlı’da 33 yıllık hasret son buldu! Vedat Alexander’ın babası Üzüntüden kendimi bıçakladım...

Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir'de cami önüne bırakıldıktan sonra Alman bir aileye evlatlık verilen 35 yaşındaki Vedat, atv'deki "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak gerçek anne ve babasını buldu.

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Müge Anlı’da 33 yıllık hasret son buldu! Vedat Alexander’ın babası Üzüntüden kendimi bıçakladım...

Vedat'ın babasının Ankara Beypazarı'nda yaşayan Adil Yaman, annesinin İzmir'de yaşayan Fatma Korhan olduğu ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da 33 yıllık hasret son buldu! Vedat Alexander’ın babası Üzüntüden kendimi bıçakladım...

Adil Yaman'ın ikinci evliliğinden 11, Fatma Korhan'ın ise 8 çocuğu olduğu anlaşıldı. Vedat, anne ve babasını ararken, 19 kardeşi olduğunu öğrenince kısa süreli bir şok yaşamıştı.