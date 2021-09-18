Müge Anlı'da 33 yıllık hasret son buldu! Vedat Alexander'ın babası "Üzüntüden kendimi bıçakladım..."

1988 yılında İzmir'de cami avlusuna bırakılan Vedat Alexander Schlienbecker ve ablası, Alman bir çift tarafından evlatlık alındı. Aradan geçen yıllarda aile özlemi yaşayan Schlienbecker, ailesini bulabilmek için Türkiye'ye geldi. Türk arkadaşlarının yönlendirmesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuk olan Vedat Alexander Schlienbecker, mucizeyi yaşadı. Müge Anlı ve ekibi, dakikalar içinde anne babasına ulaştı. Annesi, babası ve 19 kardeşiyle buluşan genç adam, "Hayatım boyunca bu anı bekledim" dedi. Baba Adil Yaman ise "Üzüntüden kendimi bıçaklamıştım. O yaralı halde İzmir'e iş bulmaya gitmiştim" diye konuştu...