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Haberler Galeri EDHO bu akşam var mı? 16 Kasım ATV yayın akışı EDHO bugün var mı? EDHO başlıyor mu?

EDHO bu akşam var mı? 16 Kasım ATV yayın akışı EDHO bugün var mı? EDHO başlıyor mu?

EDHO bugün var mı? 16 Kasım ATV yayın akışı EDHO bu akşam var mı? EDHO başlıyor mu? ATV ekranlarında 6 sezon boyunca izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde yeni sezon heyecanı kısa sürdü. Dizinin yayınlanmaması nedeniyle fanlar büyük hayal kırıklığına uğramıştı. 16 Kasım Salı günü EDHO'nun ekranlarda olup olmayacağı merak ediliyor. Peki; EDHO bu akşam var mı? EDHO başlıyor mu?

Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 11:21
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EDHO bu akşam var mı? 16 Kasım ATV yayın akışı EDHO bugün var mı? EDHO başlıyor mu?

EDHO bu akşam var mı? 16 Kasım ATV yayın akışı EDHO bugün var mı? EDHO başlıyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yeni sezonu için süren belirsizlik seyircileri mutsuz etmişti. Dizinin yeni sezonunda birbirinden yıldız oyuncuların kadroya dahil olduğu söylenmişti. Peki; EDHO bugün var mı? 16 Kasım EDHO bu akşam var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO bu akşam var mı? 16 Kasım ATV yayın akışı EDHO bugün var mı? EDHO başlıyor mu?

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

ATV'nin yayın akışında bugün EDHO yerine TV'de ilk kez 'Fırtınalı Soygun' isimli yabancı sinema yer alıyor. Bu nedenle EDHO bu hafta da ekranlarda olmayacak.

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EDHO bu akşam var mı? 16 Kasım ATV yayın akışı EDHO bugün var mı? EDHO başlıyor mu?

ATV 16 KASIM SALI 2021 YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Fırtınalı Soygun (TV'de ilk)
22:05 - Everest (Yabancı Sinema)
00:25 - Everest (Yabancı Sinema)

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EDHO bu akşam var mı? 16 Kasım ATV yayın akışı EDHO bugün var mı? EDHO başlıyor mu?

EDHO YENİ BÖLÜM HANGİ KANALDA?

EDHO'nun yeni sezon 200. bölümü henüz yayınlanmadı. ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan EDHO ile ilgili Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Kaynarca dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etmişti.

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EDHO bu akşam var mı? 16 Kasım ATV yayın akışı EDHO bugün var mı? EDHO başlıyor mu?

İşte Oktay Kaynarca'nın paylaşımı;

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....