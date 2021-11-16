EDHO bu akşam var mı? 16 Kasım ATV yayın akışı EDHO bugün var mı? EDHO başlıyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yeni sezonu için süren belirsizlik seyircileri mutsuz etmişti. Dizinin yeni sezonunda birbirinden yıldız oyuncuların kadroya dahil olduğu söylenmişti. Peki; EDHO bugün var mı? 16 Kasım EDHO bu akşam var mı?