HaberlerGaleriEDHO bu akşam var mı? 16 Kasım ATV yayın akışı EDHO bugün var mı? EDHO başlıyor mu?
EDHO bu akşam var mı? 16 Kasım ATV yayın akışı EDHO bugün var mı? EDHO başlıyor mu?
EDHO bugün var mı? 16 Kasım ATV yayın akışı EDHO bu akşam var mı? EDHO başlıyor mu? ATV ekranlarında 6 sezon boyunca izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde yeni sezon heyecanı kısa sürdü. Dizinin yayınlanmaması nedeniyle fanlar büyük hayal kırıklığına uğramıştı. 16 Kasım Salı günü EDHO'nun ekranlarda olup olmayacağı merak ediliyor. Peki; EDHO bu akşam var mı? EDHO başlıyor mu?
Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:21Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 11:21