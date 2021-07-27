27 Temmuz 2021, Salı
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Kalp Yarası yeni bölümüyle herkesi ekrana kilitledi
atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" dördüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %4,37 izlenme oranı ve %17,44 izlenme payı ve 20+ABC1'de %4,23 izlenme oranı ve %15,87 izlenme payı alarak birinci oldu.
Giriş Tarihi: 27.07.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 15:05
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