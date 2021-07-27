Kalp Yarası yeni bölümüyle herkesi ekrana kilitledi

Ayşe ve Seda'nın konuşmalarına istemeden de olsa kulak misafiri olan Ferit, Baha'nın varlığından haberdar oldu. Ferit durumu yanlış anlayınca, Ayşe ve Ferit arasında gerilim dolu bir süreç başladı.

Ferit, Seda'dan duyduklarıyla büyük üzüntü yaşayan Ayşe'yi teselli etmek istedi. Ayşe'nin keyfini yerine getirmek için Fırtına'nın yanına götürdü. Ayşe'nin kalbinde Baha'nın olduğunu düşünen Ferit, ona özgür olduğunu ve istediği zaman gidebileceğini söyledi. Ayşe, Ferit'in bu sözleri üzerine istenmediğini düşünmeye başladı.