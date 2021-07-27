27 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Ada Masalı'ndaki Haziran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ayça Ayşin Turan, rol arkadaşı Alp Navruz ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi. Aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Turan, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Turan'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti. İşte Ada Masalı'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 27.07.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 16:08
  • 1
  • 32
Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şoke etti. Güzelliğiyle adından söz ettiren Turan'ın estetiksiz hali şoke etti. İşte Ayça Ayşin Turan ve birçok ünlü ismin yaşadığı inanılmaz değişim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 32
Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Ezgi Eyüboğlu

  • 3
  • 32
Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Mehmet Dinçerler

  • 4
  • 32
Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Mehmet Dinçerler

  • 5
  • 32
Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Hazal Türesin