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Baht Oyunu'nun Ada’sı Cemre Baysel sessiz sedasız ayrıldı! Volkan Keskin ile aşkı bitti

Baht Oyunu dizisiyle ekranlara dönen Cemre Baysel, rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile uyumlarıyla ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle son dönemin en popüler oyuncularından olan Baysel'in özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı. Cemre Baysel ile Volkan Keskin'in yollarını ayırdığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 29.06.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 12:43
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Baht Oyunu'nun Ada’sı Cemre Baysel sessiz sedasız ayrıldı! Volkan Keskin ile aşkı bitti

Aytaç Şaşmaz ile başrollerini paylaştığı Baht Oyunu dizisiyle ekranlara dönen genç oyuncu Cemre Baysel, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Baht Oyunu'nun Ada’sı Cemre Baysel sessiz sedasız ayrıldı! Volkan Keskin ile aşkı bitti

Aytaç Şaşmaz ile iyi bir uyum yakalayan Cemre Baysel'in özel hayatı merak konusu olmuştu.

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Baht Oyunu'nun Ada’sı Cemre Baysel sessiz sedasız ayrıldı! Volkan Keskin ile aşkı bitti

Güzel oyuncu, bir süredir meslektaşı Volkan Keskin ile aşk yaşıyordu.

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Baht Oyunu'nun Ada’sı Cemre Baysel sessiz sedasız ayrıldı! Volkan Keskin ile aşkı bitti

tv100'ün haberine göre; Cemre Baysel ile Volkan Keskin'in sessiz sedasız ayrıldıkları ortaya çıktı.

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Baht Oyunu'nun Ada’sı Cemre Baysel sessiz sedasız ayrıldı! Volkan Keskin ile aşkı bitti

İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.