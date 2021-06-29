Baht Oyunu'nun Ada’sı Cemre Baysel sessiz sedasız ayrıldı! Volkan Keskin ile aşkı bitti

Baht Oyunu dizisiyle ekranlara dönen Cemre Baysel, rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile uyumlarıyla ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle son dönemin en popüler oyuncularından olan Baysel'in özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı. Cemre Baysel ile Volkan Keskin'in yollarını ayırdığı iddia edildi.