29 Haziran 2021, Salı
ANA SAYFA
Baht Oyunu'nun Ada’sı Cemre Baysel sessiz sedasız ayrıldı! Volkan Keskin ile aşkı bitti
Baht Oyunu dizisiyle ekranlara dönen Cemre Baysel, rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile uyumlarıyla ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle son dönemin en popüler oyuncularından olan Baysel'in özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı. Cemre Baysel ile Volkan Keskin'in yollarını ayırdığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 29.06.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 12:43
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13