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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’ı yıkan ölüm! Sosyal medyadan duyurdu

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan, acı haberle sarsıldı. Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedesini kaybettiğini duyurdu. Yakışıklı oyuncu, koronavirüs nedeniyle görüşemediği babaanne ve dedesine daha yakın olmak için onlara Bağdat Caddesi'nden 1.5 milyon liraya bir ev almıştı.

Giriş Tarihi: 29.06.2021 10:26
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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’ı yıkan ölüm! Sosyal medyadan duyurdu

Başrolünü oynadığı Kalp Yarası dizisiyle ekranlara dönen Gökhan Alkan'ın dedesi hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi ise sosyal medyadan duyurdu.

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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’ı yıkan ölüm! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımla dedesini geçen hafta toprağa verdiklerini açıkladı.

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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’ı yıkan ölüm! Sosyal medyadan duyurdu

Alkan yaptığı paylaşımda, "Atam Allah senden razı olsun Allah'a emanet ol" satırlarına yer verdi. Gökhan Alkan'ın geçen hafta dedesinin vefat haberini alır almaz çekimlerin yapıldığı Antakya'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.

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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’ı yıkan ölüm! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü oyuncu birkaç ay önce koronavirüs sebebiyle görüşemediği babaanne ve dedesine daha yakın olmak için onlara Bağdat Caddesi'nden bir ev almıştı. Ev için tam 1,5 milyon lira ödeyen Alkan, evin içini de baştan aşağı yenilemişti.

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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’ı yıkan ölüm! Sosyal medyadan duyurdu
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