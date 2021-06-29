29 Haziran 2021, Salı
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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’ı yıkan ölüm! Sosyal medyadan duyurdu
Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan, acı haberle sarsıldı. Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedesini kaybettiğini duyurdu. Yakışıklı oyuncu, koronavirüs nedeniyle görüşemediği babaanne ve dedesine daha yakın olmak için onlara Bağdat Caddesi'nden 1.5 milyon liraya bir ev almıştı.
Giriş Tarihi: 29.06.2021 10:26
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