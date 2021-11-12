12 Kasım 2021, Cuma
Kalp Yarası bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor! Ferit'in seçimi Sancakzade Konağı'nı etkiliyor
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. İşte Kalp Yarası'nda bu hafta yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 12.11.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 16:47
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