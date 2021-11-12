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Haberler Galeri Kalp Yarası bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor! Ferit'in seçimi Sancakzade Konağı'nı etkiliyor

Kalp Yarası bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor! Ferit'in seçimi Sancakzade Konağı'nı etkiliyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. İşte Kalp Yarası'nda bu hafta yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 12.11.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 16:47
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Kalp Yarası bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor! Ferit’in seçimi Sancakzade Konağı’nı etkiliyor

Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalp Yarası bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor! Ferit’in seçimi Sancakzade Konağı’nı etkiliyor

Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir?

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Kalp Yarası bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor! Ferit’in seçimi Sancakzade Konağı’nı etkiliyor

Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?

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Kalp Yarası bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor! Ferit’in seçimi Sancakzade Konağı’nı etkiliyor
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Kalp Yarası bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor! Ferit’in seçimi Sancakzade Konağı’nı etkiliyor