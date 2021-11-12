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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Deli Deli Küpeli filminin Hatice'si Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın başrolünü canlandırdığı Deli Deli Küpeli filminde oynayan Melike Zobu'nun yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı. Casus Hatice rolüyle tanınan efsane oyuncu Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı. Ekranlardan uzak, sakin bir hayat süren usta oyuncu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.

Giriş Tarihi: 12.11.2021 13:59
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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın Deli Deli Küpeli filminin Hatice’si Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı

Bir döneme damgasını vuran ve izleyenlerin yüzünde hala tebessüm bırakan Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Deli Deli Küpeli sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Kimileri hala ekranlarda veya sahnelerde yer alıyor. Kimileri ise onun gibi köşesinde çekiliyor, ortadan kayboluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın Deli Deli Küpeli filminin Hatice’si Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı

Deli Deli Küpeli'nin Hatice'si Melike Zobu'ya bir de şimdi bakın. Tanımakta güçlük çekeceksiniz.

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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın Deli Deli Küpeli filminin Hatice’si Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı

MELİKE ZOBU KİMDİR?

Oyuncu Melike Zobu özellikle 1978 ve 1992 yılları arasında rol aldığı bir çok sinema filmi ile dikkatleri üzerine çeken isimlerdendir.

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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın Deli Deli Küpeli filminin Hatice’si Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı

1963 yılında dünyaya gelmiş baba tarafından aslen Malatya'lıdır. Tiyatrocu Vasfi Rıza Zobu'nun yeğenidir, aynı zamanda usta sinema oyuncusu ve tiyatrocu Bilge Zobu ile kuzendir.

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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın Deli Deli Küpeli filminin Hatice’si Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı

Melike Zobu Raki lakaplı Güney Zobu'nun kızıdır. Babasının dedesi ünlü paşalardan Hasan Rıza Zobu, babası ise Moskova Büyükelçisi Şemsettin Zobu'dur.