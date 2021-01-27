Aşk 101 için umutlandıran gelişme: Çekimler bitti! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Başrollerini: Kubilay Aka, Alina Boz, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve İpek Filiz Yazıcı'nın yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. ahaber.com.tr olarak dizinin tüm detaylarını haberimizde derledik. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?