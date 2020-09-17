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Haberler Galeri Koronavirüse yakalanan Enes Batur karantinadan kaçtı! Enes Batur sevgilisi ile birlikte yurda yerleştirildi

Koronavirüse yakalanan Enes Batur karantinadan kaçtı! Enes Batur sevgilisi ile birlikte yurda yerleştirildi

Koronavirüse yakalanan ünlü Youtuber Enes Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer'in karantinadan kaçtıklarını belirtildi. Evde bulunamayan Enes Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer, polisi gözetimi altında Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

Giriş Tarihi: 17.09.2020 23:43 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 23:47
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Koronavirüse yakalanan Enes Batur karantinadan kaçtı! Enes Batur sevgilisi ile birlikte yurda yerleştirildi

Koronavirüse yakalanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, karantina ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine sevgilisi ile birlikte polis tarafından Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerle��tirildi.

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Koronavirüse yakalanan Enes Batur karantinadan kaçtı! Enes Batur sevgilisi ile birlikte yurda yerleştirildi

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, koronavirüse yakalanmasının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Beykoz'daki evinde bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, kısa süre sonra Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer'i bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Evde izole olması gereken Batur ve sevgilisi öğle saatlerinde Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

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Koronavirüse yakalanan Enes Batur karantinadan kaçtı! Enes Batur sevgilisi ile birlikte yurda yerleştirildi

Gündeme oturan Enes Batur'un sevgilisi Ece Naz Üçer merak konusu oldu.

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Koronavirüse yakalanan Enes Batur karantinadan kaçtı! Enes Batur sevgilisi ile birlikte yurda yerleştirildi

Ece Naz Üçer

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Koronavirüse yakalanan Enes Batur karantinadan kaçtı! Enes Batur sevgilisi ile birlikte yurda yerleştirildi

ÖZGÜR OZAN