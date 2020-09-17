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Koronavirüse yakalanan Enes Batur karantinadan kaçtı! Enes Batur sevgilisi ile birlikte yurda yerleştirildi
Koronavirüse yakalanan ünlü Youtuber Enes Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer'in karantinadan kaçtıklarını belirtildi. Evde bulunamayan Enes Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer, polisi gözetimi altında Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.
Giriş Tarihi: 17.09.2020 23:43Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 23:47