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Kainat güzeli Anntonia Porsild Kuruluş Osman setinde! “Burada olmak heyecan verici”

MISS Supranational 2019 ve Miss Universe Thailand 2023 seçilen Danimarkalı-Taylandlı model ve güzellik kraliçesi Anntonia Porsild, İstanbul'a gelerek Kuruluş Osman setini ziyaret etti. geleneksel Türk kıyafetlerini giyerek fotoğraf çektiren Kainat güzeli, "Burada olmak heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 10:03
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Kainat güzeli Anntonia Porsild Kuruluş Osman setinde! “Burada olmak heyecan verici”

Kuruluş Osman'a sürpriz ziyaret! MISS Supranational 2019 ve Miss Universe Thailand 2023 seçilen Danimarkalı-Taylandlı model ve güzellik kraliçesi Anntonia Porsild, İstanbul'a gelerek Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret etti.

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Kainat güzeli Anntonia Porsild Kuruluş Osman setinde! “Burada olmak heyecan verici”

Platodaki etkinliklere katılan Porsild, geleneksel Türk kıyafetlerini giyerek fotoğraf çektirdi. Restoranda Türk yemeklerinin tadına baktı.

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Kainat güzeli Anntonia Porsild Kuruluş Osman setinde! “Burada olmak heyecan verici”

Porsild, "Burası tarih ve kültür dolu bir yer... Türkiye'nin bugünkü konuma nasıl geldiğini yaşayarak deneyimlemek çok muazzam. Burada olmak heyecan verici" diyerek Bozdağ Film Platoları'ndan çok etkilendiğini söyledi.

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Kainat güzeli Anntonia Porsild Kuruluş Osman setinde! “Burada olmak heyecan verici”

Kainat güzeli, Türkiye'ye daha önce hiç gelmemiş olanların mutlaka gelmesi ve platoyu görmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Kainat güzeli Anntonia Porsild Kuruluş Osman setinde! “Burada olmak heyecan verici”
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