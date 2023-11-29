29 Kasım 2023, Çarşamba
Kainat güzeli Anntonia Porsild Kuruluş Osman setinde! “Burada olmak heyecan verici”
MISS Supranational 2019 ve Miss Universe Thailand 2023 seçilen Danimarkalı-Taylandlı model ve güzellik kraliçesi Anntonia Porsild, İstanbul'a gelerek Kuruluş Osman setini ziyaret etti. geleneksel Türk kıyafetlerini giyerek fotoğraf çektiren Kainat güzeli, "Burada olmak heyecan verici" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 10:03
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