29 Kasım 2023, Çarşamba
Pınar Altuğ’dan flaş Yağmur Atacan itirafı! "Eğer istemiyorsan önüne dünyayı da sersen..."
2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, sanat dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı. Aralarındaki yaş farkıyla eleştiri oklarının hedefi olan ikili, zaman zaman boşanacakları iddiasıyla da gündeme geldi. Pınar Altuğ, dijital platformda katıldığı bir programda evliliği hakkında kullandığı ifadelerle gündeme geldi. İşte Pınar Altuğ'un o açıklamaları...
Giriş Tarihi: 29.11.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 12:26
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11