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Pınar Altuğ’dan flaş Yağmur Atacan itirafı! "Eğer istemiyorsan önüne dünyayı da sersen..."

2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, sanat dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı. Aralarındaki yaş farkıyla eleştiri oklarının hedefi olan ikili, zaman zaman boşanacakları iddiasıyla da gündeme geldi. Pınar Altuğ, dijital platformda katıldığı bir programda evliliği hakkında kullandığı ifadelerle gündeme geldi. İşte Pınar Altuğ'un o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 29.11.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 12:26
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Pınar Altuğ’dan flaş Yağmur Atacan itirafı! Eğer istemiyorsan önüne dünyayı da sersen...

Model olarak başladığı kariyerini sunucu ve oyuncu olarak devam ettiren Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisiyle gönülleri fethetti.

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Pınar Altuğ’dan flaş Yağmur Atacan itirafı! Eğer istemiyorsan önüne dünyayı da sersen...

2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturarak sanat dünyasının en konuşulan evliliklerinden birine imza attı.

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Pınar Altuğ’dan flaş Yağmur Atacan itirafı! Eğer istemiyorsan önüne dünyayı da sersen...

Su adında bir de kızları olan çift, zaman zaman ayrılacakları iddiasıyla gündeme geldi.

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Pınar Altuğ’dan flaş Yağmur Atacan itirafı! Eğer istemiyorsan önüne dünyayı da sersen...

"BİZİM İÇİN '15 GÜNE AYRILIR' DEDİLER"

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, 15'inci evlilik yıl dönümlerini, sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.

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Pınar Altuğ’dan flaş Yağmur Atacan itirafı! Eğer istemiyorsan önüne dünyayı da sersen...

Atacan, Altuğ'un fotoğrafına, "Bizim için '15 güne ayrılır' dediler, 15 ay diye düzelttiler, 15 yıl oldu evleneli. 15 ömür olsa inadımızdan değil, sevgimizden mahcup ederiz. Bakıp şu resme, nasıl hak verilmez bana? Neyse biz bir ufak kutlamaya kaçar" mesajını yazdı.