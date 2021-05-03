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Kağıt Ev’in Cihan’ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kağıt Ev dizisinde canlandırdığı Cihan Fırtına karakteriyle ekranlara geri dönen Erdal Beşikçioğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Behzat Ç. dizisi ile ekranların en popüler oyuncularından biri olan usta oyuncu, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Erdal Beşikçioğlu hakkında araştırma yapanlar eşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Kağıt Ev'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun eşi...

Giriş Tarihi: 03.05.2021 19:43 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 19:45
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Kağıt Ev’in Cihan’ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kağıt Ev dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Erdal Beşikçioğlu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar eşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Erdal Beşikçioğlu başta olmak üzer ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

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Kağıt Ev’in Cihan’ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

BERK ATAN

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Kağıt Ev’in Cihan’ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

BERK ATAN VE SEVGİLİSİ SELİN YAĞCIOĞLU

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Kağıt Ev’in Cihan’ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

BERK ATAN VE SEVGİLİSİ SELİN YAĞCIOĞLU

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Kağıt Ev’in Cihan’ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

İSMAİL DEMİRCİ