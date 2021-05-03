Kağıt Ev’in Cihan’ı Erdal Beşikçioğlu’nun eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kağıt Ev dizisinde canlandırdığı Cihan Fırtına karakteriyle ekranlara geri dönen Erdal Beşikçioğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Behzat Ç. dizisi ile ekranların en popüler oyuncularından biri olan usta oyuncu, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Erdal Beşikçioğlu hakkında araştırma yapanlar eşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Kağıt Ev'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun eşi...