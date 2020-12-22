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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kadro tek tek belli oluyor... Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? İşte başvurular Kadro tek tek belli oluyor... Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? İşte başvurular
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021 için heyecanlı geri sayım başladı. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de yer alacak yarışmacılar tek tek belli oluyor. Acun Ilıcalı merak edilen isimleri sosyal medya hesabı üzerinden duyuruyor. Yarışmanın takipçileri ise yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. İşte, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? İşte başvurular...
Giriş Tarihi: 22.12.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 17:20
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'in yeni sezon yarışmacı kadrosu şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın yeni sezon yarışmacılarını açıkladığı Survivor 2021 için geri sayım başladı. Cemal Hünal, Batuhan Karacakaya ve Öykü Çelik'in yeni sezonda kadroda olacağı belli oldu. İşte, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? İşte başvurular...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİM OLACAK?
Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi.
'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.
Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya'da Survivor'da mücadele edecek.
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla bir hayli konuşulan oyuncu Öykü Çelik de Survivor 2021 yolcusu.
Issız Adam filmi ile bir dönemi kasıp kavuran oyuncu Cemal Hünal da Survivor 2021'de ter dökecek.
Daha önce "Hissediyorum. Güzel şeyler olacak" notunu taşıyan paylaşımı ile bu iddiaları kuvvetlendiren Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 için Cemal Hünal ile çalışmalara başladı.
Sosyal medya hesabından iddiaları doğrulayan 23 yaşındaki oyuncuya, Survivor'ın eski yarışmacılarından Yasin Obuz da yardım ediyor.
Survivor 2021 kadrosundan haberler gelmeye başladı. Ünlü oyuncular Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor'a gidecek bir diğer ismin de Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un olacağı iddia edildi.
'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında' Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklandı. Okan Kurt'un kendisine gelen teklife ne yanıt vereceği ise henüz belli değil.