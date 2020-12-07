Ekmek Teknesi'nin 'ölü'sü bakın şimdi ne halde?

ATV ekranlarının efsane dizilerinden olan ve bir döneme damgasını vuran Ekmek Teknesi hafızalardaki tazeliğini yıllar geçmesine rağmen koruyor. Ekmek Teknesi dizisinde 'Ölü' karakterini canlandıran Mehmet Usta kısa sürede milyonların beğenisini kazanmıştı. Heredot Cevdet karakterinin anlattığı tarihi hikayelere eşlik etmesiyle milyonları güldüren Ekmek Teknesi'nin 'Ölü'sü Mehmet Usta yıllar sonraki haliyle milyonları şaşırttı.