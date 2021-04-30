Esra Erol'da akıllara durgunluk veren yüzleşme! "Başkalarına 'kalp' bana 'OK' yazıyor"

Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'da programına katılan Muzaffer Kazıkçı, eşi Ayşe Kazıkçı'nın hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını iddia etti. Canlı yayında yüzleşen çift, herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu. Eşinin şüpheli davranışlarını fark ettiğini söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Yaşar ile birlikteyim. Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı." dedi. İşte Esra Erol canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 13:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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