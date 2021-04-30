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Esra Erol'da akıllara durgunluk veren yüzleşme! "Başkalarına 'kalp' bana 'OK' yazıyor"

Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'da programına katılan Muzaffer Kazıkçı, eşi Ayşe Kazıkçı'nın hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını iddia etti. Canlı yayında yüzleşen çift, herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu. Eşinin şüpheli davranışlarını fark ettiğini söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Yaşar ile birlikteyim. Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı." dedi. İşte Esra Erol canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 13:43
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Esra Erol'da akıllara durgunluk veren yüzleşme! Başkalarına 'kalp' bana 'OK' yazıyor

Esra Erol'un programında son işlenen olay herkesi şaşkına çevirdi. Muzaffer Kazıkçı eşi Ayşe Kazıkçı'nın, hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını iddia etti.

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Esra Erol'da akıllara durgunluk veren yüzleşme! Başkalarına 'kalp' bana 'OK' yazıyor

Daha önce mesajlarını yakaladığını ancak eşinin inkar ettiğini dile getiren Muzaffer Kazıkçı, 'eşim bana 'OK' yazardı Yaşar'a kırmızı kalp emojisi gönderdiğini gördüm' dedi.

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Esra Erol'da akıllara durgunluk veren yüzleşme! Başkalarına 'kalp' bana 'OK' yazıyor

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER
Ayşe Kazıkçı, dün Esra Erol'un programına katılarak eşi Muzaffer Kazıkçı ile yüzleşti. Eşinin şüpheli davranışlarını fark ettiğini söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Olmayacak bir şey kocam Muzaffer'in yüzünden oldu. Yaşar ile birlikteyim" dedi.

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Esra Erol'da akıllara durgunluk veren yüzleşme! Başkalarına 'kalp' bana 'OK' yazıyor

Eşinin haksız yere kendisinden şüphelendiği için Yaşar Yıldırım'a kaçtığını söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Bu olaylar duyulduktan sonra ben ailemin yanına gittim. Ailemi arıyor 'Alın kızınızı götürün' diyor.

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Esra Erol'da akıllara durgunluk veren yüzleşme! Başkalarına 'kalp' bana 'OK' yazıyor

'Ben ona kocalık yapmam'. 'Ne yaparsanız yapın' diyor. Bu sözleri söyleyip arkasında durmuyor. Ailemin yanına gidiyorum, 3 gün sonra tekrar geri geliyor. 'Yapmayacağım, özür dilerim' deyip ailem, yuvam yıkılmasın diye beni gönderiyor. Fakat bu baskıları sürekli devam etti." dedi.