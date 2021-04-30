Arka Sokakların Zeliş'i yaşıyla gündem oldu! Bakın Yüsra Geyik kaç yaşındaymış

Arka Sokaklar'ın Zeliha Çoban'ı Yüsra Geyik, performansıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Yüsra Geyik, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de 'Yüsra Geyik kaç yaşında' oldu. Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik'in yaşını duyan çok şaşırdı.