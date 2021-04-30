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Arka Sokakların Zeliş'i yaşıyla gündem oldu! Bakın Yüsra Geyik kaç yaşındaymış

Arka Sokaklar'ın Zeliha Çoban'ı Yüsra Geyik, performansıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Yüsra Geyik, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de 'Yüsra Geyik kaç yaşında' oldu. Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik'in yaşını duyan çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 30.04.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 15:02
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Arka Sokakların Zeliş'i yaşıyla gündem oldu! Bakın Yüsra Geyik kaç yaşındaymış

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle herkesi şaşırtan Yüsra Geyik, yaşıyla olay oldu. İşte Yüsra Geyik başta olmak üzere ünlülerin yaşları…

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Arka Sokakların Zeliş'i yaşıyla gündem oldu! Bakın Yüsra Geyik kaç yaşındaymış

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991

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Arka Sokakların Zeliş'i yaşıyla gündem oldu! Bakın Yüsra Geyik kaç yaşındaymış

Murat Ünalmış - 23 Nisan 1981

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Arka Sokakların Zeliş'i yaşıyla gündem oldu! Bakın Yüsra Geyik kaç yaşındaymış

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986

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Arka Sokakların Zeliş'i yaşıyla gündem oldu! Bakın Yüsra Geyik kaç yaşındaymış

Melis Sezen - 2 Ocak 1997