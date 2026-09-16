KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞI NE KADAR? MİRASI KİME KALACAK? İnanır'ın vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri de geride bıraktığı mal varlığı oldu. Bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyetnamelerin açılmasıyla birlikte netlik kazanacak.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan Kadir İnanır, sekiz çocuklu bir ailede büyüdü. Kardeşlerinden yalnızca ağabeyi Reşit İnanır'ın hayatta olduğu, sanatçının çok sayıda yeğeninin bulunduğu öğrenildi. İnanır'ın vasiyetinde mirasını kimlere bıraktığına ilişkin detaylar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Kadir İnanır'ın mirası yalnızca taşınmazlar ve maddi varlıklardan oluşmuyor. Usta sanatçının yıllar boyunca biriktirdiği değerli saatler, özel tasarım aksesuarlar ve kişisel koleksiyonlar da miras kapsamında yer alıyor.

3 BİN KURBAĞA FİGÜRÜ, 25 LÜKS SAAT VE KOLEKSİYONLAR İnanır'ın mal varlığı arasında yaklaşık 25 adet lüks saat ile ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonunun yanı sıra özel işlemeli yüzükleri de bulunuyor. Kurbağalara olan ilgisiyle tanınan İnanır'ın, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürünün de koleksiyonunun önemli parçaları arasında yer aldığı belirtiliyor. Yarım asrı aşan sanat hayatına 180'i aşkın film ve çok sayıda televizyon dizisi sığdıran Kadir İnanır, canlandırdığı unutulmaz karakterlerle kuşakların ortak hafızasında silinmez bir yer edindi. Her rolüne kattığı derinlik ve güçlü oyunculuğuyla Türk sinemasına damga vuran usta sanatçı, ardında sanat kariyerinin yanı sıra dikkat çeken bir miras da bıraktı.

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM Türk sinemasının en özel aşk filmlerinden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım, yıllara meydan okumaya devam ediyor. Cengiz Aytmatov'un Kırmızı Eşarp adlı eserinden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz otururken, başrolleri Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin paylaştı. Kamyon şoförü İlyas ile Asya'nın tutkulu aşkıyla başlayan hikâye, yaşanan ihanetin ardından bambaşka bir yöne evrilir. Hayatına Cemşit ile devam etmeye çalışan Asya'nın, yıllar sonra yeniden karşısına çıkan İlyas karşısında verdiği karar, Türk sinemasının en unutulmaz finallerinden birine dönüşür. Filmde öne çıkan "Sevgi emektir" sözü ise yıllar boyunca izleyicilerin hafızasında yer etti.