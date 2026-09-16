Kadir İnanır’ın üç vasiyetnamesinin açılacağı duruşma ertelendi! 28 yasal mirasçı iddiası
Kadir İnanır'ın 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı üç vasiyetnamenin okunacağı duruşma, bazı aile fertlerine tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık saat 09.30'a ertelendi. Son vasiyetnamede, mal varlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddiası gündeme gelirken, 28 yasal mirası iddiası da dikkat çekti
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta zatürre teşhisi konulmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen İnanır, 26 Haziran 2026'da, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti.
VASİYETİ ERTELENDİ
Usta sanatçının 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyetname hazırladığı öğrenildi. Noter huzurunda hazırlanan vasiyetnamelerin içeriği bugüne kadar gizli tutuldu.
İnanır'ın üç vasiyetnamesinin sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyordu. Ancak vasiyetnamenin okunacağı duruşma, aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmaması nedeniyle ertelendi.
Duruşmanın 17 Aralık saat 09.30'da yapılacağı öğrenildi.
MİRASIN BÜYÜK BÖLÜMÜ JÜLİDE KURAL'A MI?
Hürriyet'in haberine göre, İnanır'ın son vasiyetnamesinde mal varlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edildi.
İnanır'ın, Kural'ın kendisinden önce vefat etmesi ihtimalini de vasiyetnamesinde göz önünde bulundurduğu ve bu durumda mal varlığının insan hakları dernekleri ile eğitim kurumları arasında paylaştırılmasını istediği öne sürüldü.
Bu iddiaların ardından İnanır'ın yeğenlerinin de hukuki itiraz hazırlığında olduğu gündeme geldi. İnanır'ın 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu ve 28 yasal mirasçısının bulunduğu öne sürüldü.
"KADİR'E YAKIŞIR BİR DİLİ HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEYELİM"
Jülide Kural ise vasiyet tartışmalarıyla ilgili konuşmak istemedi. Kural, "Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor. Kendisi bir vasiyetname hazırlamış. Buna saygı duymak lazım. Kadir'e olan saygının bir devamlılığı olarak. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir'e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.
"MEZARINI YAPTIRDIM"
Kural, hayat arkadaşı Kadir İnanır için yaptırdığı mezarı şu sözlerle anlattı:
"Alanımız dar olduğu için Kadir'i temsil eden bir güvercin koydurdum. 'Sinema, barış, özgürlük' yazdırdım ve önüne fotoğrafını koydurdum. Çok sade ama Kadir'i anlatan bir mezarı oldu."