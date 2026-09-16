Güneşin Doğduğu Yer ATV'de başlıyor! Yeni tanıtım yayınlandı

ATV'nin 17 Eylül'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak yeni sezon dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'den yeni tanıtım yayınlandı. Dizi, dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

ATV'nin, yapımını TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği; senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer'den yeni bir tanıtım yayınlandı.

AİLE BAĞLARI, BÜYÜK BİR AŞK VE DEĞİŞEN DENGELER! Yayınlanan yeni tanıtımda kalabalık sofralar, neşeli anlar ve ailelerin birbirine olan bağlılığını yansıtan sıcak sahneler dikkat çekiyor. GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 1. BÖLÜM FRAGMANI

Zengin oyuncu kadrosundan birçok ismin bir araya geldiği tanıtım, dizinin aşk, aile ve fedakârlıkla örülü dünyasını yansıtıyor.

KENAN VE LEYLA'NIN BÜYÜK AŞKI, CELADET'İN KARARLARI… Kenan ve Leyla'nın büyük aşkında Celadet'in varlığı dengeleri değiştirecek. Ailesine olan bağlılığı ile Leyla'ya duyduğu aşk arasında kalan Kenan'ın nasıl bir yol izleyeceği, Celadet'in ise ikilinin hayatında nasıl bir etki yaratacağı merak uyandırıyor.

OYUNCU KADROSU Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Kenan (Burak Özçivit), Celadet (Sibel Taşçıoğlu), Ceyhun (Görkem Sevindik), Leyla (Beyza Gümülcine), Hanzade (Hilal Anay), İhsan (Muharrem Türkseven), Gül (Bahar Süer), Munise (Nazlıcan Demir), Suzi (Çağıl Aydıner), Zeki (İlker Yavuz Aksakal), Medet (Kenan Civiniz), Ahsen (Sahra Gümüş), Cezmi (Meriç Özkaya), Şennur (Gamze Bayraktaroğlu), Hikmet (Alper Kut), Havva (Ezgi Bektaş), Alev (Yeliz Doğramacılar), Devran (Devrim Yakut) ve Heybet Dede (Ali Erkazan) yer alıyor.