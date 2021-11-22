22 Kasım 2021, Pazartesi
Ali Poyrazoğlu o isimlere sert çıktı: İçi sunta dışı ceviz kaplama...
Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, Günaydın'a özel açıklamalar yaptı. Sanattan siyasete kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Poyrazoğlu, "Ülkemde çok mutluyum, hiçbir zaman yurt dışında yaşamayı düşünmedim" diyen Ali Poyrazoğlu, yeni nesil stand-upçularla ilgili açıklamalarda bulundu. "Stand up ayağa düştü" diyen usta oyuncu, "İçi sunta dışı ceviz kaplama; dağılıyor hemen. İşte bu yüzden kendini sürekli geliştiren, aşmaya çalışan iyi oyuncularla, kaplama oyuncuları ayırt etmek gerekiyor" dedi.Ali Poyrazoğlu o isimlere sert çıktı: İçi sunta dışı ceviz kaplama oyuncular var...
Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 09:11
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