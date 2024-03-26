Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! 10 yıllık evlilik sona erecek...

Türk futbolunun en popüler isimlerinden ünlü teknik adam Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, iddialara göre 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı ile boşanma sürecine girdi. Terim, iki kızının babası Volkan Bahçekapılı ile evliliğini bitirme kararı aldı. İşte haberin detayları...