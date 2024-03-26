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Haberler Galeri Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! 10 yıllık evlilik sona erecek...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! 10 yıllık evlilik sona erecek...

Türk futbolunun en popüler isimlerinden ünlü teknik adam Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, iddialara göre 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı ile boşanma sürecine girdi. Terim, iki kızının babası Volkan Bahçekapılı ile evliliğini bitirme kararı aldı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:35
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Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! 10 yıllık evlilik sona erecek...

Sezon başında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını çalıştırmaya başlayan Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, 2014 yılında muhteşem bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı ile boşanma sürecine giriyor.

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Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! 10 yıllık evlilik sona erecek...

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı çifti, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirecek.

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Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! 10 yıllık evlilik sona erecek...

Buse Terim'in 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası, bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görülecek.

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Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! 10 yıllık evlilik sona erecek...

İkilinin iki kızları bulunan çiftin, davası için yayın yasağı kararı alındı.

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Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor! 10 yıllık evlilik sona erecek...

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıktıkları iddia edilen Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı, ayrılık haberlerine sessiz kalmıştı.