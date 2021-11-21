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Haberler Galeri Yargı dizisinin Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Yargı dizisinin Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Yargı dizisinin kadrosuna katil Engin'in teyzesi Avukat Seda karakteriyle katılan Nergis Öztürk tüm dikkatleri üzerine çekecek gibi duruyor. Avlu dizisiyle adını duyuran Korkmaz, kariyerindeki yükselişini devam ettirdi. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren ve özel hayatıyla mercek altına alınan Öztürk'ün eşi de tanıdık çıktı.

Giriş Tarihi: 21.11.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 10:17
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Yargı dizisinin Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi izleyicilerini şaşırtmaya devam ederken, diziye yeni katılan karakter sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yargı dizisinin Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Son olarak Avlu dizisinde canlandırdığı Zerrin karakteriyle adından söz ettiren Nergis Öztürk, diziye dahil oldu.

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Yargı dizisinin Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

AVUKAT SEDA OLARAK DİZİYE GELİYOR

Nergis Öztürk, dizide Onur Duymaz'ın canlandırdığı Engin karakterinin avukat teyzesi Seda rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Yargı dizisinin Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Son bölümde tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin karakterinin akıbetinin ne olacağı ise yeni bölümlerde belli olacak.

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Yargı dizisinin Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

NERGİS ÖZTÜRK KİMDİR?

Nergis Öztürk, 25 Mayıs 1980 yılında Kocaeli Kandıra'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu Nergis Öztürk, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk yüksek lisansı yaptı.