Yargı dizisinin Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Yargı dizisinin kadrosuna katil Engin'in teyzesi Avukat Seda karakteriyle katılan Nergis Öztürk tüm dikkatleri üzerine çekecek gibi duruyor. Avlu dizisiyle adını duyuran Korkmaz, kariyerindeki yükselişini devam ettirdi. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren ve özel hayatıyla mercek altına alınan Öztürk'ün eşi de tanıdık çıktı.

Giriş Tarihi: 21.11.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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