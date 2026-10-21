"BİZİM MESELEMİZ MAL, MÜLK VEYA PARA DEĞİLDİR" "Özellikle ikinci pıhtı olayından yaklaşık dört buçuk-beş ay sonra, çok sayıda ve ağır ilaç kullanıldığı bir dönemde düzenlendiği belirtilen vasiyetnameler konusunda ciddi soru işaretlerimiz bulunmaktadır. Bu soruların cevaplarının varsayımlarla değil, somut bilgi ve hukuki incelemeyle ortaya konulmasını istiyoruz. Bizim meselemiz mal, mülk veya para değildir."

"Bizim meselemiz, Kadir İnanır'ın gerçek iradesinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmasıdır. Levent İnanır'ın aile sözcüsü olarak dile getirdiği hassasiyetlerin arkasında ailemizin büyük çoğunluğunun ortak kaygıları bulunmaktadır. Bu sürecin kişisel tartışmalara dönüştürülmesini değil, hukukun üstünlüğü çerçevesinde aydınlatılmasını istiyoruz. Hiç kimsenin soru işaretlerimizin cevabını aramamızı yanlış yorumlamasını istemiyoruz. Kadir İnanır'ın hatırasına duyduğumuz saygı, bu konunun açıklığa kavuşması yönündeki kararlılığımızın temelidir. 17 Aralık 2026 tarihinde ve sonrasında devam edecek hukuki süreçte bütün hususların açıklığa kavuşmasını bekliyoruz."

"O VASİYETE İNANMIYORUM!" Miras tartışmaları devam ederken usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, vasiyet ve yaşanan süreç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. İnanır, tepkisini ve iddialarını şu sözlerle dile getirmişti: "Ben o vasiyete inanmıyorum. Her şeyi geçin, biz bugüne kadar dededen kalma toprağımızı neden satmadık? Toprağımız yabancıya gitmesin, bölünmesin diye. Kadir dayım, isteyen orada ev yaptırsın derdi. Bunca zamana kadar koruduğumuz toprağımızdan neden o kişiye hak verilsin ki? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var."

"KOLEKSİYONU HÂLÂ BENDE" Dayısının koleksiyonu hakkında çıkan haberlere değinen Levent İnanır, planlarını şu şekilde aktarmıştı: "Geçenlerde biri Kadir dayımın koleksiyonu hakkında bir şeyler dedi. Koleksiyonu hâlâ bende. Hatta dayımın ödüllerini, kullandığı aksesuarları da ekleyip giriş ücreti uygun bir müze açmak istedim. Geliriyle de kız çocuklarını okutacaktım. Kadir dayım kız çocuklarını daha naif, korunmaya muhtaç olarak görürdü."



Jülide Kural'ın gayrimenkul satışlarına dikkat çeken İnanır, soru işaretlerini şöyle dile getirmişti: "2022 yılında üç tane ev satıldı. Bu evler Kadir dayım tarafından hayat arkadaşına verildiyse o kişi hemen evleri neden sattı? Paraya ihtiyaç da yokken. Niye acele ediyorsun, bu neyin paniği?" Esra Ezmeci'nin programına konuk olan ve mirasın boyutuna vurgu yapan İnanır, yeğenlere hiçbir şey kalmamasını da eleştirmişti: "Dayımın birikimleri 5 milyon dolar civarı. Hastaneye ödenen paralar küçük kalır. Bir kalem bile bırakmamış... Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil."