Kadir İnanır'ın mirası için yeni hamle! Vasiyete karşı birleştiler: "Bizim meselemiz..."
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyetname tartışmalarında aile cephesinden yeni bir ortak açıklama geldi. Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkması üzerine daha önce "Bize bir kravat bile bırakmamış" ve "Kadir dayımın irade sorunu vardı" diyerek tepki gösteren yeğeni Levent İnanır'a bu kez ağabeyinin oğlu Meftun İnanır destek verdi. Ortak bir açıklama yapan ikili, Levent İnanır'ın kişisel değil, ailenin büyük çoğunluğunun ortak kaygılarını dile getirdiğini belirterek Levent İnanır'ı aile sözcüsü ilan etti.
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından miras süreci devam ederken, usta sanatçının bıraktığı vasiyetname aile içinde tartışmalara yol açtı. Kadir İnanır ve hayat arkadaşı Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, sanatçının vasiyeti hakkında açıklama yaparak usta oyuncunun 2015 yılında hazırlattığı vasiyeti iptal ettiğini duyurmuştu. Avukat Alınak, 2022 yılındaki yeni vasiyetnameye göre Kadir İnanır'ın üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi ve manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak ve telif haklarını, ayrıca belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin haklarını uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural'a bıraktığını açıklamıştı.
MAHKEME 17 ARALIK'A ERTELENDİ
İçeriği gizli tutulan vasiyetlerin açılacağı tarih olarak ilk olarak 17 Eylül 2026 belirlenmişti. Kadir İnanır'ın noter huzurunda hazırladığı üç ayrı vasiyetin İstanbul Beykoz Adliyesi'nde açılması beklenirken kararın açıklanacağı gün adliyeye 28 yakını geldi. Ancak bazı yakınlarına tebligat veya bildirim yapılmadığı için mahkeme vasiyet hakkında kararını veremedi. Dava konusunu yeniden ele alacak olan mahkeme, kararını 17 Aralık 2026 tarihinde açıklayacak.
KUZENLER ORTAK AÇIKLAMA YAYINLADI!
Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin tartışmalar sürerken sanatçının yeğeni Levent İnanır, bu kez kuzeni Meftun İnanır ile birlikte ortak bir açıklamaya imza attı. Sabah Gazetesi'nden Gözde Nur Şahin'in haberine göre, aile üyelerinin büyük bir kısmının vasiyetnameye dair ciddi endişeler taşıdığını vurgulayan ikili, sürecin tüm hatlarıyla aydınlatılmasını talep etti. Yapılan açıklamada, gerçeğin ortaya çıkması adına 17 Aralık 2026'da görülecek duruşmada hazır bulunacakları ifade edildi.
Paylaşılan detaylı açıklamada şu ifadeler aktarıldı:
"Ben, Meftun İnanır, Kadir İnanır'ın en büyük ağabeyinin oğluyum. Aile büyüğümüz Reşit İnanır'dan sonra ailemizin yaşça en büyük üyelerinden biri olarak bu açıklamayla hem kendi düşüncelerimi hem de ailemizin büyük çoğunluğunun taşıdığı hassasiyetleri kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Ayrıca özellikle belirtmek isterim ki kuzenim Levent İnanır, İnanır ailesinin sözcüsü olarak ailemizin ortak hassasiyetlerini ve duruşunu kamuoyuna aktarmaktadır. Bu meselede dile getirilen soru işaretleri yalnızca kendisinin şahsi düşüncelerinden ibaret değildir. Benim de aralarında bulunduğum ailemizin büyük çoğunluğu benzer endişeleri taşımaktadır.
"BÜTÜN SORU İŞARETLERİNİN AÇIKLIĞA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"
"Kadir İnanır hem ülkemiz hem de ailemiz için son derece kıymetlidir. Onun hatırasına, kişiliğine ve iradesine duyduğumuz saygı tartışmasızdır. Tam da bu nedenle adına düzenlenen vasiyetnamelerle ilgili bütün soru işaretlerinin açıklığa kavuşmasını istiyoruz. Mahkemenin daveti üzerine Beykoz Adliyesi'nde hazır bulunduk. 17 Aralık 2026 tarihinde de yargı sürecine katılacağız. Vasiyetnamelerin düzenlenme koşullarının, ilgili dönemdeki sağlık durumunun ve iradesine ilişkin hususların hukuk çerçevesinde değerlendirilmesini bekliyoruz."