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Erol Köse'nin ölümünde dikkat çeken karar! Soruşturma tamamlandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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23 Mart 2026'da oturduğu evin 16. katından düşerek hayatını kaybeden Erol Köse'nin ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Köse'nin cebinden çıkan üç cep telefonuna yönelik incelemede, ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Erol Köse'nin ölümünde dikkat çeken karar! Soruşturma tamamlandı 1

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak'ta bulunan 40 katlı binanın 16. katından düşen 61 yaşındaki ünlü yapımcı Erol Köse, hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erol Köse'nin ölümünde dikkat çeken karar! Soruşturma tamamlandı 2

ÜZERİNDEN 3 ADET CEP TELEFONU ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, takipsizlik kararında Erol Köse'nin üzerinden üç cep telefonu çıktığı belirtildi. Telefonlardan ikisinin kilidinin açılamadığı, kilidi açılabilen telefonda ise Köse'nin ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı.

Erol Köse'nin ölümünde dikkat çeken karar! Soruşturma tamamlandı 3

SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

Kararda, Köse'nin ölümünde üçüncü kişilerin kasıt veya kusurunun bulunduğuna ya da olayda başka bir kişinin sorumluluğu olduğuna ilişkin herhangi bir delil elde edilemediği ifade edildi.

Erol Köse'nin ölümünde dikkat çeken karar! Soruşturma tamamlandı 4

Köse'nin yüksekten düşme sonucu oluşan genel beden travması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, ölüm olayıyla ilgili herhangi bir kişi açısından suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.

Tüm bu gerekçeler doğrultusunda, olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Erol Köse'nin ölümünde dikkat çeken karar! Soruşturma tamamlandı 5

İlk incelemelerde "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçen olayla ilgili Erol Köse'nin bazı arkadaşları, ünlü yapımcının yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle yaklaşık üç aydır evinden dışarı çıkmadığını belirtmişti.

Erol Köse'nin ölümünde dikkat çeken karar! Soruşturma tamamlandı 6

ÖLMEDEN ÖNCE NOT BIRAKTI

Polis ekiplerinin Erol Köse'nin evinde yaptığı incelemelerde, el yazısıyla yazılmış bir not bulunduğu öğrenilmişti. Notta, "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın." ifadelerinin yer aldığı aktarılmıştı.

Erol Köse'nin ölümünde dikkat çeken karar! Soruşturma tamamlandı 7

KIZI MİRASI REDDETTİ

61 yaşında hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse'nin tek varisi olarak gösterilen kızı Dijan Nazlan Köse'nin ise babasından kalan mirası reddettiği ve bu doğrultuda mahkemeye resmî başvuruda bulunduğu öğrenilmişti.

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