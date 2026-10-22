Erol Köse'nin ölümünde dikkat çeken karar! Soruşturma tamamlandı

23 Mart 2026'da oturduğu evin 16. katından düşerek hayatını kaybeden Erol Köse'nin ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Köse'nin cebinden çıkan üç cep telefonuna yönelik incelemede, ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak'ta bulunan 40 katlı binanın 16. katından düşen 61 yaşındaki ünlü yapımcı Erol Köse, hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

ÜZERİNDEN 3 ADET CEP TELEFONU ÇIKTI Sabah'ın haberine göre, takipsizlik kararında Erol Köse'nin üzerinden üç cep telefonu çıktığı belirtildi. Telefonlardan ikisinin kilidinin açılamadığı, kilidi açılabilen telefonda ise Köse'nin ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı.

SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI Kararda, Köse'nin ölümünde üçüncü kişilerin kasıt veya kusurunun bulunduğuna ya da olayda başka bir kişinin sorumluluğu olduğuna ilişkin herhangi bir delil elde edilemediği ifade edildi.

Köse'nin yüksekten düşme sonucu oluşan genel beden travması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, ölüm olayıyla ilgili herhangi bir kişi açısından suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi. Tüm bu gerekçeler doğrultusunda, olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.