Gupse Özay’dan güzellik algısına meydan okuyan açıklamalar
Gupse Özay, Barış Arduç'la ilişkisi üzerinden yapılan yorumlara ve toplumdaki güzellik algısına ilişkin konuştu. Ünlü oyuncu, dış görünüşe yönelik eleştiriler karşısındaki tutumunu ve yıllar içinde değişen bakış açısını anlattı.
Gupse Özay ile Barış Arduç'un aşkı, birlikte rol aldıkları Deliha filminin setinde başladı. İlişkilerini 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de evlilikle taçlandıran çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına aldı.
Mutlu aile hayatlarıyla gündeme gelen çift, zaman zaman dış görünüşleri üzerinden yapılan yorumlarla da karşılaştı.
Senaryosunu çocukluk anılarından ilham alarak yazdığı Gupi ve Gülmeyen Kral filmiyle adından söz ettiren Gupse Özay, Ayşe Arman'ın programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, programda güzellik algısı ve dış görünüşüyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
"KÜÇÜKKEN ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU GİBİYDİM"
Güzellik kavramına ilişkin düşüncelerini anlatan Özay, okul yıllarında yaşadığı değişimi ve dış görünüşüyle ilgili yaklaşımını şu sözlerle dile getirdi:
"Küçükken çirkin ördek yavrusu gibiydim. Ortaokul ve lisede güzelleştim. Fakat güzelleşmeye başlayınca saçım bozulmasın, mimiklerim kötü olmasın diye donuklaşmaya başladım."
"VAZGEÇTİM ONDAN"
Güzel bulunmak için çaba harcaması gerektiğini düşündüğü bir dönemde yaşadığı bir olayı da anlatan oyuncu, zamanla bu beklentiden uzaklaştığını belirtti:
"Bir gün bir arkadaşım 'Bugün güzel değilsin' deyince 'Ben bununla mı uğraşacağım?' dedim. Güzel denmesi için efor harcamam lazım, çünkü eforla güzel olabilecek bir yapım var. Vazgeçtim ondan"