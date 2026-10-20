Senaryosunu çocukluk anılarından ilham alarak yazdığı Gupi ve Gülmeyen Kral filmiyle adından söz ettiren Gupse Özay, Ayşe Arman'ın programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, programda güzellik algısı ve dış görünüşüyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Güzellik kavramına ilişkin düşüncelerini anlatan Özay, okul yıllarında yaşadığı değişimi ve dış görünüşüyle ilgili yaklaşımını şu sözlerle dile getirdi:

"VAZGEÇTİM ONDAN"

Güzel bulunmak için çaba harcaması gerektiğini düşündüğü bir dönemde yaşadığı bir olayı da anlatan oyuncu, zamanla bu beklentiden uzaklaştığını belirtti:

"Bir gün bir arkadaşım 'Bugün güzel değilsin' deyince 'Ben bununla mı uğraşacağım?' dedim. Güzel denmesi için efor harcamam lazım, çünkü eforla güzel olabilecek bir yapım var. Vazgeçtim ondan"