Kadir İnanır ve Soner Arıca'yı yasa boğan kayıp

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın ablası ve sanatçı Soner Arıca'nın annesi olan Altun Arıca, 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır ve müzik dünyasının sevilen sesi Soner Arıca'nın ailelerinden gelen acı haber, sevenlerini yasa boğdu. Kadir İnanır'ın ablası, Soner Arıca'nın ise annesi olan 95 yaşındaki Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören Altun Arıca'nın vefatı, İnanır ve Arıca aileleri başta olmak üzere sanat dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

SON GÖREV YARIN FATSA'DA Acı haberin duyulmasının ardından, çok sayıda seveni ve sanat dünyasından pek çok isim taziye mesajlarını iletti. Altun Arıca için yarın memleketi Fatsa'da düzenlenecek törenle son görev yerine getirilecek. Arıca, kılınacak cenaze namazının ardından Fatsa'da toprağa verilecek.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ İSİMLERİNİ YETİŞTİREN BİR ÇINARDI Altun Arıca, sadece bir aile büyüğü değil, aynı zamanda Türkiye'nin önemli isimlerini yetiştiren bir çınardı. Vefatıyla sevenlerini derin bir yasa boğan Arıca; Türk sinemasının efsane aktörü Kadir İnanır, Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası, başarılı sanatçı Soner Arıca'nın annesi, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, sanatçılar Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in anneannesiydi.

TEDAVİ SÜRECİ YAKINDAN İZLENİYOR Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumu, hayranları ve sanat camiası tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Mayıs ayının ortasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki sanatçı, entübe edilmişti.