82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin Almanya pozu ilgi gördü

Türk sinema ve televizyon dünyasının tartışmasız en zarif isimlerinden biri olan Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan duruşuyla yine gündemin zirvesine yerleşti. 1960'ların başında beyaz perdeye adım attığı günden bu yana kariyerini zirvede tutmayı başaran Çehre, Almanya ziyaretinden paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinden tam not aldı.

ZAMANA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK

Her daim kendine has stiliyle dikkat çeken usta sanatçı, doğal güzelliği ve pozitif enerjisiyle "zarafetin yaşı olmadığını" bir kez daha kanıtladı. Çehre'nin "Bazen en güzel yolculuklar, sadece yola çıkmakla başlar… Almanya'dan sevgiler" notuyla yayınladığı paylaşım, kısa sürede 44 binden fazla beğeni aldı.