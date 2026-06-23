82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin Almanya pozu ilgi gördü
Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i olarak hafızalara kazınan Nebahat Çehre, Almanya'dan paylaştığı son kareyle dikkat çekti. 82 yaşında olmasına rağmen zarif tarzı ve enerjik görüntüsüyle sosyal medyada beğeni rekorları kıran usta oyuncu, bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Türk sinema ve televizyon dünyasının tartışmasız en zarif isimlerinden biri olan Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan duruşuyla yine gündemin zirvesine yerleşti. 1960'ların başında beyaz perdeye adım attığı günden bu yana kariyerini zirvede tutmayı başaran Çehre, Almanya ziyaretinden paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinden tam not aldı.
ZAMANA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK
Her daim kendine has stiliyle dikkat çeken usta sanatçı, doğal güzelliği ve pozitif enerjisiyle "zarafetin yaşı olmadığını" bir kez daha kanıtladı. Çehre'nin "Bazen en güzel yolculuklar, sadece yola çıkmakla başlar… Almanya'dan sevgiler" notuyla yayınladığı paylaşım, kısa sürede 44 binden fazla beğeni aldı.
Usta oyuncuya, Rojda Demirer, Melek Baykal, Eda Ece, Yasemin Bozkurt gibi ünlü dostlarından da övgü dolu yorumlar yağdı.
EFSANELEŞEN KARAKTERLER, SİLİNMEZ İZLER
Yarım asrı aşan kariyeri boyunca birçok projeye imza atan Nebahat Çehre, hafızalara kazınan karakterleriyle Türk televizyon tarihinin en özel isimleri arasında yer alıyor:
Firdevs Yöreoğlu (Aşk-ı Memnu): Karakterin otoritesini ve şıklığını ekranlara taşıyarak, unutulmaz bir performansa imza attı.
Ayşe Hafsa Sultan (Muhteşem Yüzyıl): Tarihi dokuyu başarıyla yansıtan Çehre, bu rolüyle de geniş kitlelerin büyük beğenisini kazanmıştı.