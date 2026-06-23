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82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin Almanya pozu ilgi gördü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i olarak hafızalara kazınan Nebahat Çehre, Almanya'dan paylaştığı son kareyle dikkat çekti. 82 yaşında olmasına rağmen zarif tarzı ve enerjik görüntüsüyle sosyal medyada beğeni rekorları kıran usta oyuncu, bir kez daha kendine hayran bıraktı.

82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin Almanya pozu ilgi gördü 1

Türk sinema ve televizyon dünyasının tartışmasız en zarif isimlerinden biri olan Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan duruşuyla yine gündemin zirvesine yerleşti. 1960'ların başında beyaz perdeye adım attığı günden bu yana kariyerini zirvede tutmayı başaran Çehre, Almanya ziyaretinden paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinden tam not aldı.

82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin Almanya pozu ilgi gördü 2

ZAMANA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK

Her daim kendine has stiliyle dikkat çeken usta sanatçı, doğal güzelliği ve pozitif enerjisiyle "zarafetin yaşı olmadığını" bir kez daha kanıtladı. Çehre'nin "Bazen en güzel yolculuklar, sadece yola çıkmakla başlar… Almanya'dan sevgiler" notuyla yayınladığı paylaşım, kısa sürede 44 binden fazla beğeni aldı.

82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin Almanya pozu ilgi gördü 3

Usta oyuncuya, Rojda Demirer, Melek Baykal, Eda Ece, Yasemin Bozkurt gibi ünlü dostlarından da övgü dolu yorumlar yağdı.

82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin Almanya pozu ilgi gördü 4

EFSANELEŞEN KARAKTERLER, SİLİNMEZ İZLER

Yarım asrı aşan kariyeri boyunca birçok projeye imza atan Nebahat Çehre, hafızalara kazınan karakterleriyle Türk televizyon tarihinin en özel isimleri arasında yer alıyor:

82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin Almanya pozu ilgi gördü 5

Firdevs Yöreoğlu (Aşk-ı Memnu): Karakterin otoritesini ve şıklığını ekranlara taşıyarak, unutulmaz bir performansa imza attı.

Ayşe Hafsa Sultan (Muhteşem Yüzyıl): Tarihi dokuyu başarıyla yansıtan Çehre, bu rolüyle de geniş kitlelerin büyük beğenisini kazanmıştı.

82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin Almanya pozu ilgi gördü 6

Ayşe Hafsa Sultan (Muhteşem Yüzyıl): Tarihi dokuyu başarıyla yansıtan Çehre, bu rolüyle de geniş kitlelerin büyük beğenisini kazanmıştı.

82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin Almanya pozu ilgi gördü 7

NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?

Nebahat Çehre, 15 Mart 1944 Samsun doğumlu Türk oyuncu, eski manken ve 1960 Türkiye Güzeli'dir. Aslen Gürcü ve Laz kökenli bir ailenin kızı olan Çehre, beş yaşında İstanbul'a taşındı.15 yaşında Türkiye Güzeli seçilerek fotomodellik ve mankenliğe başladı.

82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin Almanya pozu ilgi gördü 8

1961 yılında Yaban Gülü filmiyle sinema dünyasına adım attı. 1970'li yıllara kadar çok sayıda Yeşilçam filminde rol aldıktan sonra bir dönem sinemaya ara verdi. 2000'li yıllarla birlikte televizyon dizilerine yönelerek kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

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