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Kadir İnanır sevenlerini üzdü! Sağlık durumu nasıl? Yoğun bakıma alınmıştı...

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, Mart ayında İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde pıhtı attığı öğrenilen İnanır, entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. O günden beri tedavi sürecinde olan İnanır, hayranlarını bir kez daha korkuttu. Yeniden yoğun bakıma alınan usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte Kadir İnar'ın son sağlık durumu...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 13:13
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Kadir İnanır sevenlerini üzdü! Sağlık durumu nasıl? Yoğun bakıma alınmıştı...

Geçen aylarda rahatsızlanarak acilen hastaneye kaldırılan ve beyninde pıhtı atığı tespit edilen ünlü oyuncu Kadir İnanır, o entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

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Kadir İnanır sevenlerini üzdü! Sağlık durumu nasıl? Yoğun bakıma alınmıştı...

Hastalığı stabil ilerleyen ve bir süre önce fizik tedavi gördüğü açıklanan Yeşilçam yıldızı, takip eden günlerde hayranlarını bir kez daha korkuttu.

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Kadir İnanır sevenlerini üzdü! Sağlık durumu nasıl? Yoğun bakıma alınmıştı...

nanır'ın yeniden entübe edildiği öne sürüldü. İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural ise ünlü oyuncunun 3 gündür yoğun bakımda olduğunu belirterek sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Kadir İnanır sevenlerini üzdü! Sağlık durumu nasıl? Yoğun bakıma alınmıştı...

Jülide Kural iddialara şöyle yanıt verdi:

"Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok."

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Kadir İnanır sevenlerini üzdü! Sağlık durumu nasıl? Yoğun bakıma alınmıştı...

KADİR İNANIR'DAN YENİ HABER!

Kadir İnanır'ın tedavi sonrası fizik tedavisine başlaması için, biraz daha doktorların direktiflerini beklemek zorunda kalacağı öğrenildi.