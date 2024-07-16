16 Temmuz 2024, Salı
Kadir İnanır sevenlerini üzdü! Sağlık durumu nasıl? Yoğun bakıma alınmıştı...
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, Mart ayında İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde pıhtı attığı öğrenilen İnanır, entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. O günden beri tedavi sürecinde olan İnanır, hayranlarını bir kez daha korkuttu. Yeniden yoğun bakıma alınan usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte Kadir İnar'ın son sağlık durumu...
Giriş: 16.07.2024 13:13
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