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Milyoner Aile'nin sunucusu Engin Altan Düzyatan’ın baldızına bakın! Eşi Neslihan Alkoçlar'ın paylaşımı beğeni topladı

Diriliş Ertuğrul, Çöp Adam, Kurşun, Koçum Benim gibi yapımlarda rol alan Engin Altan Düzyatan, atv'nin yeni yarışması Milyoner Aile ile ekranlara döndü. Ünlü oyuncu, Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında dünyaevine girdi ve çiftin iki evladı oldu. Şimdilerde tatilde olan ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Alkoçlar, son olarak kız kardeşi Aslışah Alkoçlar ile bir paylaşımda bulundu. Paylaştığı kare takipçilerinden büyük ilgi gördü. İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 13:39 Güncelleme: 16.07.2024 13:39
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Milyoner Aile’nin sunucusu Engin Altan Düzyatan’ın baldızına bakın! Eşi Neslihan Alkoçlar’ın paylaşımı beğeni topladı

ATV'nin yeni yarışma programı Milyoner Aile'nin sunuculuğunu üstlenen Engin Altan Düzyatan, özel hayatıyla da sıkça gündemde...

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Milyoner Aile’nin sunucusu Engin Altan Düzyatan’ın baldızına bakın! Eşi Neslihan Alkoçlar’ın paylaşımı beğeni topladı

Düzyatan, Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında dünyaevine girdi. Alkoçlar ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncunun bir kızı bir de oğlu oldu.

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Milyoner Aile’nin sunucusu Engin Altan Düzyatan’ın baldızına bakın! Eşi Neslihan Alkoçlar’ın paylaşımı beğeni topladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Alkoçlar, geçen günlerde kayınvalidesi ve görümcesiyle verdiği bir pozu "Canımın canlarıyla" notuyla yayınladı.

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Milyoner Aile’nin sunucusu Engin Altan Düzyatan’ın baldızına bakın! Eşi Neslihan Alkoçlar’ın paylaşımı beğeni topladı

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in güzel torunları Aslışah Alkoçlar ile Neslişah Alkoçlar şu sıralar eşleri ve çocuklarıyla tatilin keyfini sürüyor. Neslişah Alkoçlar, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Milyoner Aile’nin sunucusu Engin Altan Düzyatan’ın baldızına bakın! Eşi Neslihan Alkoçlar’ın paylaşımı beğeni topladı

Alkoçlar'ın kız kardeşi Aslışah Alkoçlar ile paylaştığı fotoğraf ise takipçileri tarafından ilgi odağı oldu.