Milyoner Aile'nin sunucusu Engin Altan Düzyatan’ın baldızına bakın! Eşi Neslihan Alkoçlar'ın paylaşımı beğeni topladı

Diriliş Ertuğrul, Çöp Adam, Kurşun, Koçum Benim gibi yapımlarda rol alan Engin Altan Düzyatan, atv'nin yeni yarışması Milyoner Aile ile ekranlara döndü. Ünlü oyuncu, Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında dünyaevine girdi ve çiftin iki evladı oldu. Şimdilerde tatilde olan ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Alkoçlar, son olarak kız kardeşi Aslışah Alkoçlar ile bir paylaşımda bulundu. Paylaştığı kare takipçilerinden büyük ilgi gördü. İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı...