Güzel oyuncu Burcu Biricik anne oldu! İşte ilk bebeğini kucağına alan Burcu Biricik'in evladına verdiği isim...

Camdaki Kız, Hayat Şarkısı, Kuzgun gibi başarılı projelere imzasını atan Burcu Biricik'ten güzel haber geldi. Yer aldığı dizi ve film projeleriyle adından sıkça söz ettiren Biricik, anne oldu. 8 yıl önce Emre Yetkin ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu ilk çocuğunu kucağına aldı. İşte Burcu Biricik'in evladına verdiği isim...