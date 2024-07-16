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Güzel oyuncu Burcu Biricik anne oldu! İşte ilk bebeğini kucağına alan Burcu Biricik'in evladına verdiği isim...

Camdaki Kız, Hayat Şarkısı, Kuzgun gibi başarılı projelere imzasını atan Burcu Biricik'ten güzel haber geldi. Yer aldığı dizi ve film projeleriyle adından sıkça söz ettiren Biricik, anne oldu. 8 yıl önce Emre Yetkin ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu ilk çocuğunu kucağına aldı. İşte Burcu Biricik'in evladına verdiği isim...

Giriş: 16.07.2024 12:50 Güncelleme: 16.07.2024 12:50
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Güzel oyuncu Burcu Biricik anne oldu! İşte ilk bebeğini kucağına alan Burcu Biricik’in evladına verdiği isim...

Kariyerine 2007 yılında Maçolar dizisiyle başlayan Burcu Biricik, sanat camiasında yer aldığı başarılı projeler ile adından söz ettiriyor.

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Güzel oyuncu Burcu Biricik anne oldu! İşte ilk bebeğini kucağına alan Burcu Biricik’in evladına verdiği isim...

Hayat Şarkısı dizisinde canlandırdığı Hülya karakteri ile ününe ün katan Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturmuştu.

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Güzel oyuncu Burcu Biricik anne oldu! İşte ilk bebeğini kucağına alan Burcu Biricik’in evladına verdiği isim...

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burcu Biricik' ten güzel haber geldi.

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Güzel oyuncu Burcu Biricik anne oldu! İşte ilk bebeğini kucağına alan Burcu Biricik’in evladına verdiği isim...

Güzel oyuncu bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

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Güzel oyuncu Burcu Biricik anne oldu! İşte ilk bebeğini kucağına alan Burcu Biricik’in evladına verdiği isim...

Sevilen isim Burcu Biricik anne oldu.