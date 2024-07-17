Kadir Ezildi ’Hayatımın başrol oyuncusu’ diyerek paylaştı! Sevgilisine evlenme teklifi ettiği anlar...

"KIZ ARKADAŞIM VAR"

Diğer yandan fenomen isim geçtiğimiz günler Hülya Avşar'ın programında yaptığı açıklamalarda gündem olmuştu.

Hülya Avşar'ın "Bir gün bir sevgilin olsa nasıl öpüşeceksin? Ten tene değiyor. Ter tere değiyor. İlk beraberliğinizde nasıl öpüşeceksin ne yapacaksın? Ağzının içine girip temizlik mi yapacaksın?" şeklindeki sorusu karşısında şaşıran Ezildi, 2 aylık bir ilişkisi olduğunu belirterek, "Şu an bir kız arkadaşım var. Sohbet ederken günlük duş almayı sevdiğimi belirtiyorum. Ben tabii ki hayat arkadaşımın da bakımlı olmasını isterim. Nefes kokusu, saç kokusu en nefret ettiğim şey" şeklinde bir yanıt vermişti.

Ezildi sözlerine "Ben hep anneme bunu soruyordum mesela evlisiniz sabah kalkıyorsunuz kocanıza dönüyorsunuz yani ne bileyim soğursun. Ben mesela hemen kalkarım duşumu alırım, dişlerimi fırçalarım parfümümü sıkarım yatağa geri girerim diye düşünüyorum" ifadelerini eklemişti.