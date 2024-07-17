17 Temmuz 2024, Çarşamba
Kadir Ezildi 'Hayatımın başrol oyuncusu' diyerek paylaştı! Sevgilisine evlenme teklifi ettiği anlar...
Kadir Ezildi, temizlik takıntısıyla bilinen ve sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan bir fenomen olarak tanınıyor. 'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu yapmış olan Ezildi, sıkça izlenen sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde nişanlanacağını söyleyen Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı eşinin yüzünü ilk kez gösterdi. Fenomen isim ayrıca müstakbel eşine evlenme teklifi ettiği anları da paylaştı. İşte o kareler...
Giriş: 17.07.2024 15:11 Güncelleme: 17.07.2024 15:11
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