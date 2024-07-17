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Kadir Ezildi 'Hayatımın başrol oyuncusu' diyerek paylaştı! Sevgilisine evlenme teklifi ettiği anlar...

Kadir Ezildi, temizlik takıntısıyla bilinen ve sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan bir fenomen olarak tanınıyor. 'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu yapmış olan Ezildi, sıkça izlenen sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde nişanlanacağını söyleyen Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı eşinin yüzünü ilk kez gösterdi. Fenomen isim ayrıca müstakbel eşine evlenme teklifi ettiği anları da paylaştı. İşte o kareler...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 15:11 Güncelleme: 17.07.2024 15:11
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Kadir Ezildi ’Hayatımın başrol oyuncusu’ diyerek paylaştı! Sevgilisine evlenme teklifi ettiği anlar...

Temizliğe olan düşkünlüğüyle bilinen Kadir Ezildi, milyonların sevgisini kazanarak geniş bir hayran kilesine ulaştı.

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Kadir Ezildi ’Hayatımın başrol oyuncusu’ diyerek paylaştı! Sevgilisine evlenme teklifi ettiği anlar...

Lise yıllarında başlayan temizlik takıntısı ile hayatı bir anda değişen Kadir Ezildi, TLC'de yayınlanan Temizli Avcıları programıyla ekran macerasına başladı.

Yüksek enerjisiyle dikkat çeken 26 yaşındaki Kadir Ezildi, "Temizlik Benim İşim" programı ile ekranlara geldi. Ardından "En Hamarat Benim" ile evlere konuk olan genç sunucudan müjde geldi.

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Kadir Ezildi ’Hayatımın başrol oyuncusu’ diyerek paylaştı! Sevgilisine evlenme teklifi ettiği anlar...

"KIZ ARKADAŞIM VAR"

Diğer yandan fenomen isim geçtiğimiz günler Hülya Avşar'ın programında yaptığı açıklamalarda gündem olmuştu.

Hülya Avşar'ın "Bir gün bir sevgilin olsa nasıl öpüşeceksin? Ten tene değiyor. Ter tere değiyor. İlk beraberliğinizde nasıl öpüşeceksin ne yapacaksın? Ağzının içine girip temizlik mi yapacaksın?" şeklindeki sorusu karşısında şaşıran Ezildi, 2 aylık bir ilişkisi olduğunu belirterek, "Şu an bir kız arkadaşım var. Sohbet ederken günlük duş almayı sevdiğimi belirtiyorum. Ben tabii ki hayat arkadaşımın da bakımlı olmasını isterim. Nefes kokusu, saç kokusu en nefret ettiğim şey" şeklinde bir yanıt vermişti.

Ezildi sözlerine "Ben hep anneme bunu soruyordum mesela evlisiniz sabah kalkıyorsunuz kocanıza dönüyorsunuz yani ne bileyim soğursun. Ben mesela hemen kalkarım duşumu alırım, dişlerimi fırçalarım parfümümü sıkarım yatağa geri girerim diye düşünüyorum" ifadelerini eklemişti.

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Kadir Ezildi ’Hayatımın başrol oyuncusu’ diyerek paylaştı! Sevgilisine evlenme teklifi ettiği anlar...

Bu açıklamaların hemen ardından Ezildi, bir müjde daha verdi. Şimdilerde evlenmeye hazırlanan ve sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Ezildi'nin nişanlısı da merak edildi.

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Kadir Ezildi ’Hayatımın başrol oyuncusu’ diyerek paylaştı! Sevgilisine evlenme teklifi ettiği anlar...

Aile ve komşuluk bağına verdiği önemi her fırsatta dile getiren Kadir Ezildi, nişan ve düğün hazırlıklarına da komşularıyla birlikte gidiyor.