17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

2 çocuk annesi Çağla Şıkel Bali'de maymun besledi! O anlar viral oldu

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şıkel, soluğu Bali Adası'nda aldı. Ünlü isim, elleriyle maymunları beslediği videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. O paylaşım kısa sürede beğeni yorum yağmuruna tutuldu. İşte sosyal medyada viral olan video...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 16:40
  • 1
  • 9
2 çocuk annesi Çağla Şıkel Bali’de maymun besledi! O anlar viral oldu

Çağla Şıkel, televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri haline geldi. 2008-2015 yılları arasında evli kaldığı Emre Altuğ ile Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Şıkel, anne olmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor.

  • 2
  • 9
2 çocuk annesi Çağla Şıkel Bali’de maymun besledi! O anlar viral oldu

Ünlü isim, çocuklarına olan yakınlığıyla da sevenlerinden tam not alıyor.

  • 3
  • 9
2 çocuk annesi Çağla Şıkel Bali’de maymun besledi! O anlar viral oldu

Hatta sosyal medyada Çağla Şıkel'in büyük oğlu kendisine, küçük oğlu da babasına benzetiliyor.

  • 4
  • 9
2 çocuk annesi Çağla Şıkel Bali’de maymun besledi! O anlar viral oldu

Son olarak Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu.

  • 5
  • 9
2 çocuk annesi Çağla Şıkel Bali’de maymun besledi! O anlar viral oldu

Ünlü model Çağla Şıkel, yurt içerisinde ailecek yaptığı tatilden sonra şimdi Bali'de keyif yapıyor.