2 çocuk annesi Çağla Şıkel Bali'de maymun besledi! O anlar viral oldu

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şıkel, soluğu Bali Adası'nda aldı. Ünlü isim, elleriyle maymunları beslediği videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. O paylaşım kısa sürede beğeni yorum yağmuruna tutuldu. İşte sosyal medyada viral olan video...