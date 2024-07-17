İbrahim Tatlıses sitem etti: 'Keşke bu kadar param olmasaydı' Dilan Çıtak hastanede yalnız bırakmıştı...

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yaşdaığı sağlık sorunlarının yanı sıra çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılarla da gündemde. Tatlıses, geçtiğimiz günler geçirdiği ameliyatın ardından hastaneden taburcu olmuştu. Oğlu Ahmet Tatlıses ile aralarındaki buzları eriten ünlü şarkıcı, şimdi ise kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı tatsız olaylarla gündeme geldi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Tatlıses, ailesiyle yaşadığı sorunlar hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 17.07.2024 13:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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