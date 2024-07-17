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İbrahim Tatlıses sitem etti: 'Keşke bu kadar param olmasaydı' Dilan Çıtak hastanede yalnız bırakmıştı...

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yaşdaığı sağlık sorunlarının yanı sıra çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılarla da gündemde. Tatlıses, geçtiğimiz günler geçirdiği ameliyatın ardından hastaneden taburcu olmuştu. Oğlu Ahmet Tatlıses ile aralarındaki buzları eriten ünlü şarkıcı, şimdi ise kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı tatsız olaylarla gündeme geldi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Tatlıses, ailesiyle yaşadığı sorunlar hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 13:24
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İbrahim Tatlıses sitem etti: ’Keşke bu kadar param olmasaydı’ Dilan Çıtak hastanede yalnız bırakmıştı...

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, Harbiye Açıkhava'daki konserinde kalp ameliyatı olacağını duyurmuş gözyaşlarıyla helallik istemişti.

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İbrahim Tatlıses sitem etti: ’Keşke bu kadar param olmasaydı’ Dilan Çıtak hastanede yalnız bırakmıştı...

Geçtiğimiz gün bir operasyon geçiren İbrahim Tatlıses, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu olmuştu. Tatlıses'i hastane sürecinde eski eşleri Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız'ın yanı sıra çocukları Ahmet Tatlıses, İdo Tatlıses, Zübeyde Melek Akkaş ve Elif Ada Tatlıses yalnız bırakmadı.

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İbrahim Tatlıses sitem etti: ’Keşke bu kadar param olmasaydı’ Dilan Çıtak hastanede yalnız bırakmıştı...

Ancak ünlü şarkıcının kızı Dilan Çıtak, hastaneye babasını ziyarete gitmedi. Son olarak 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu açıklama geldi.

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İbrahim Tatlıses sitem etti: ’Keşke bu kadar param olmasaydı’ Dilan Çıtak hastanede yalnız bırakmıştı...

Davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile arasını düzelten, bu sefer de kızı Dilan Çıtak ile sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses, ailesiyle yaşadığı sorunlar hakkında açıklama yaptı.

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İbrahim Tatlıses sitem etti: ’Keşke bu kadar param olmasaydı’ Dilan Çıtak hastanede yalnız bırakmıştı...

Beyaz Magazin'e bir mesaj gönderen Tatlıses, aile içinde yaşanan huzursuzluğa paranın yol açtığını açıkladı.