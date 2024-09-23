23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Kadir Ezildi düğün gibi nişan yaptı! Kayınvalide bir tepsi altın taktı

Kadir Ezildi düğün gibi nişan yaptı! Kayınvalide bir tepsi altın taktı

Temizlik takıntısıyla bilinen fenomen sunucu Kadir Ezildi ile müstakbel eşi Gamze Türkmen, Erzurum'dan sonra İstanbul'da da ikinci kez nişan yaptı. Evlilik yolunda olan çiftin şaaşalı nişanı sosyal medyada da gündem oldu. Ezildi'nin annesinin, gelinine taktığı gösterişli takılar ise ağızları açık bıraktı. Çiftin nişanından paylaşılan kareler, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:37
Kadir Ezildi düğün gibi nişan yaptı! Kayınvalide bir tepsi altın taktı

Fenomen isim Kadir Ezildi, sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Kadir Ezildi düğün gibi nişan yaptı! Kayınvalide bir tepsi altın taktı

İlk nişanını Erzurum'da yapan Ezildi'nin ikinci nişanı İstanbul'da gerçekleşti.

Kadir Ezildi düğün gibi nişan yaptı! Kayınvalide bir tepsi altın taktı

Gamze Türkmen ile evlilik yolunda olan Ezildi, mutlu anlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Kadir Ezildi düğün gibi nişan yaptı! Kayınvalide bir tepsi altın taktı

Nişan için 500 bin TL harcadığını açıklayan fenomen Kadir Ezildi, son olarak damat bohçasını sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımda Gamze Türkmen'in altın bilezikleri dikkat çekti ancak takipçilerden yoğun eleştiriler geldi.

Kadir Ezildi düğün gibi nişan yaptı! Kayınvalide bir tepsi altın taktı

Kadir Ezildi'nin annesinin müstakbel gelinine taktığı takılar da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.