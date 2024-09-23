23 Eylül 2024, Pazartesi
Kadir Ezildi düğün gibi nişan yaptı! Kayınvalide bir tepsi altın taktı
Temizlik takıntısıyla bilinen fenomen sunucu Kadir Ezildi ile müstakbel eşi Gamze Türkmen, Erzurum'dan sonra İstanbul'da da ikinci kez nişan yaptı. Evlilik yolunda olan çiftin şaaşalı nişanı sosyal medyada da gündem oldu. Ezildi'nin annesinin, gelinine taktığı gösterişli takılar ise ağızları açık bıraktı. Çiftin nişanından paylaşılan kareler, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:37