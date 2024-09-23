23 Eylül 2024, Pazartesi
Fahriye Evcen'in oğulları Kerem ile Karan'ın son haline bakın! 'Babasının kopyası'
2017 yılında "Çalıkuşu" adlı dizide tanışan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösteriliyor. 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı. 2 çocuk annesi Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken minik oğullarının son hali ise ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:05