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Fahriye Evcen'in oğulları Kerem ile Karan'ın son haline bakın! 'Babasının kopyası'

2017 yılında "Çalıkuşu" adlı dizide tanışan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösteriliyor. 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı. 2 çocuk annesi Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken minik oğullarının son hali ise ilgi odağı oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:05
Fahriye Evcen’in oğulları Kerem ile Karan’ın son haline bakın!

Yaz boyunca paylaştığı pozlarla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Fahriye Evcen, son olarak oğulları Kerem ile Karan'la paylaşımlar yaptı.

Fahriye Evcen’in oğulları Kerem ile Karan’ın son haline bakın!

Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, minik oğullarıyle bir doğum günü partisine katıldı.

Fahriye Evcen’in oğulları Kerem ile Karan’ın son haline bakın!

Güzel oyuncunun oğlu Kerem ile yaptığı paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Fahriye Evcen’in oğulları Kerem ile Karan’ın son haline bakın!

Fahriye Evcen, büyük oğlu Karan'ı da paylaşmayı ihmal etmedi.

Fahriye Evcen’in oğulları Kerem ile Karan’ın son haline bakın!

Sosyal medya kullanıcıları ise Karan ile Kerem'in son halini babasın Burak Özçivit'e benzetti.