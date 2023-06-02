02 Haziran 2023, Cuma
İhanet iddiası Gökhan Töre’yi isyan ettirdi! Eşi hamileymiş
2020 yılında Buket Töre ile nikah masasına oturan Gökhan Töre, geçtiğimiz akşam İstanbul gecelerinde kameralara yakalanmıştı. Bir mekanda iki sarışınla eğlenen Töre, bir de kırmızı gül hediye edince ihanet iddiası gündeme gelmişti. Çıkan haberler sonrası Töre'den açıklama gecikmedi. Gökhan Töre ayrıca ikinci çocuklarını beklediklerinin müjdesini de verdi.
Giriş Tarihi: 02.06.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 12:02
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