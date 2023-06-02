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İhanet iddiası Gökhan Töre’yi isyan ettirdi! Eşi hamileymiş

2020 yılında Buket Töre ile nikah masasına oturan Gökhan Töre, geçtiğimiz akşam İstanbul gecelerinde kameralara yakalanmıştı. Bir mekanda iki sarışınla eğlenen Töre, bir de kırmızı gül hediye edince ihanet iddiası gündeme gelmişti. Çıkan haberler sonrası Töre'den açıklama gecikmedi. Gökhan Töre ayrıca ikinci çocuklarını beklediklerinin müjdesini de verdi.

Giriş Tarihi: 02.06.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 12:02
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İhanet iddiası Gökhan Töre’yi isyan ettirdi! Eşi hamileymiş

Beşiktaş'taki performansıyla hafızalara kazınan Gökhan Töre gecelerde yakalandı.

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İhanet iddiası Gökhan Töre’yi isyan ettirdi! Eşi hamileymiş

Mekan mekan gezen Gökhan Töre'nin, sarışın güzelle samimi bir şekilde eğlendiği iddia edildi.

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İhanet iddiası Gökhan Töre’yi isyan ettirdi! Eşi hamileymiş

İddialar sonrası ünlü futbolcu isyan etti. "Çıkan haberler doğrultusunda ne yazık ki açıklama yapma zorunluluğunda bırakılıyoruz" diyen Gökhan Töre açıklamasının devamında şunları söyledi:

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İhanet iddiası Gökhan Töre’yi isyan ettirdi! Eşi hamileymiş

BUKET TÖRE İKİNCİ KEZ HAMİLE

"O gece eşim Buket Töre ve fotoğrafta bahsi geçen kişi ailecek görüştüğümüz yakın bir kız arkadaşımızdır. O gece de hep beraber dışarı çıktık. Çekilen görüntüden 2 saniye önce eşim Buket Töre arabaya oturmuştur. İkinci çocuğumuzu beklerken bu şekilde asılsız haberlere maruz kalmamız bizi son derece rahatsız etmiştir. Bundan sonra adımızın geçtiği ve doğru olmayan haberler karşısında hukuki sürecimizi başlatacağız."

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İhanet iddiası Gökhan Töre’yi isyan ettirdi! Eşi hamileymiş