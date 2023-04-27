Kadir Doğulu ile ilgili iddialar ortalığı karıştırdı! Neslihan Atagül’ün annesi devrede

Birsen Altuntaş'a konuşan ihanet ve imam nikahı iddialarını yalanlayan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok. Benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok" ifadelerini kullandı.