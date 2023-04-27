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Haberler Galeri Kadir Doğulu ile ilgili iddialar ortalığı karıştırdı! Neslihan Atagül’ün annesi devrede

Kadir Doğulu ile ilgili iddialar ortalığı karıştırdı! Neslihan Atagül’ün annesi devrede

Kadir Doğulu'nun ihanet gecesi sonrası gündeme gelen iddialar ortalığı karıştırdı. Doğulu'nun baş harfi 'S' olan, sanat ve spor dünyasıyla yakın ilişkileri bulunan biriyle imam nikahlı olduğu ve Neslihan Atagül'ün de bundan haber olduğu ileri sürüldü. Magazin gündemine oturan iddialar sonrası Neslihan Atagül'ün annesi devreye girdi. İşte yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.04.2023 13:23
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Kadir Doğulu ile ilgili iddialar ortalığı karıştırdı! Neslihan Atagül’ün annesi devrede

Kadir Doğulu'nun bir eğlence mekanında iki kadınla samimi görüntülerinin ifşa olması gündeme oturdu.

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Kadir Doğulu ile ilgili iddialar ortalığı karıştırdı! Neslihan Atagül’ün annesi devrede

İhanet gecesi sonrası gündeme gelen imam nikahı iddiaları ise herkesi şaşkına çevirdi. Kadir Doğulu'nun resmi olarak evli olduğu Neslihan Atagül dışında adeta harem kurduğu söylentileri ortalığı karıştırdı.

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Kadir Doğulu ile ilgili iddialar ortalığı karıştırdı! Neslihan Atagül’ün annesi devrede

Son olarak Kadir Doğulu'nun adı Sezer Çakır ile imam nikahı kıydığı, Neslihan Atagül'ün de bundan haberdar olduğu yönünde haberler ile gündeme geldi.

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Kadir Doğulu ile ilgili iddialar ortalığı karıştırdı! Neslihan Atagül’ün annesi devrede

Çiftten iddialara yanıt gecikmedi...

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Kadir Doğulu ile ilgili iddialar ortalığı karıştırdı! Neslihan Atagül’ün annesi devrede

Birsen Altuntaş'a konuşan ihanet ve imam nikahı iddialarını yalanlayan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok. Benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok" ifadelerini kullandı.