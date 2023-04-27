27 Nisan 2023, Perşembe
Kadir Doğulu ile ilgili iddialar ortalığı karıştırdı! Neslihan Atagül’ün annesi devrede
Kadir Doğulu'nun ihanet gecesi sonrası gündeme gelen iddialar ortalığı karıştırdı. Doğulu'nun baş harfi 'S' olan, sanat ve spor dünyasıyla yakın ilişkileri bulunan biriyle imam nikahlı olduğu ve Neslihan Atagül'ün de bundan haber olduğu ileri sürüldü. Magazin gündemine oturan iddialar sonrası Neslihan Atagül'ün annesi devreye girdi. İşte yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.04.2023 13:23
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