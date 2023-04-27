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Türkiye Kuruluş Osman'ı izledi! Reytinglerde yine zirvede

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 123. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 123. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,29 reyting, %21,86 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,28 reyting, %18,59 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #HakİleBatılınSavaşı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 27.04.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 13:36
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Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi! Reytinglerde yine zirvede

'Kuruluş Osman'ın 123. Bölümünde; esir düşen Turgut Bey'in Kutan ve Acar Alp'in şehit edildiğini izlemesi bölüme damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi! Reytinglerde yine zirvede

Nayman'ın karargaha ve Yenişehir Konağına düzenlediği baskın sonucunda Osman Bey ve hatunlar hazırlıksız yakalandı.

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Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi! Reytinglerde yine zirvede

Turgut Bey'in Yenişehir Konağı'nın savunmasız kaldığını söylemesinin ardından Osman Bey, Alpleriyle beraber konağa gitti. Konak baskınında kucağında Halime bebekle mücadele eden Bala Hatun, nökerler tarafından ağır yaralandı.

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Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi! Reytinglerde yine zirvede

O sırada konağa giden Osman Bey, Bala Hatun'u hareketsiz ve yaralı görünce intikam yeminleri ederek Nayman'ın komutanı Karancu'nun cezasını kesti. Osman Bey'in konağa dönmesinin ardından Alpleriyle kalan Turgut Bey, karargahta Moğol nökerlerine esir düştü. Esir düşen Turgut Bey, Alpleri Kutan ve Acar'ın şehit edilmesine tanık oldu.

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Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi! Reytinglerde yine zirvede

Nayman ise Osman Bey'e on beş gün içinde teslim olmazsa Turgut Bey'in canını alacağını söyleyen bir haber gönderdi. Osman Bey, Nayman'a biat etmeyerek büyük bir plan kurdu. Nayman'ın ordusuna katılmak için Tebriz'den gelen komutanların kervansarayda konaklayacağını öğrenen Osman Bey, komutanları esir aldı.