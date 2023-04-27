27 Nisan 2023, Perşembe
Türkiye Kuruluş Osman'ı izledi! Reytinglerde yine zirvede
Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 123. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 123. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,29 reyting, %21,86 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,28 reyting, %18,59 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #HakİleBatılınSavaşı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 27.04.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 13:36
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