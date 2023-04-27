Türkiye Kuruluş Osman'ı izledi! Reytinglerde yine zirvede

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 123. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 123. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,29 reyting, %21,86 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,28 reyting, %18,59 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #HakİleBatılınSavaşı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.