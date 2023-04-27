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Emine Ün’den evlilik açıklaması! "Nazardan korktuğum için çok dile getirmiyorum"

Bir dönem ekranın aranan yüzlerinden olan Emine Ün, 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde reklam filmleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ün, özel hayatındaki gelişmelerle de dikkat çekti. 2021 yılında iş insanı Tolga Karakaş ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, kısa süre sonra Ayk Karakulakyan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Emine Ün'den evlilik açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 12:22
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Emine Ün’den evlilik açıklaması! Nazardan korktuğum için çok dile getirmiyorum

2004-2009 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Emre Kınay'dan Duru adında bir kızı olan Emine Ün, 2012'de dünyaevine girdiği iş insanı Tolga Karakaş'tan 2021'de boşanmıştı. Emine Ün, bir süredir Ayk Karakulakyan ile aşk yaşıyor.

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Emine Ün’den evlilik açıklaması! Nazardan korktuğum için çok dile getirmiyorum

Emine Ün, önceki gün Nişantaşı City's'te görüntülendi. Bayramı Bodrum'da geçirdiklerini söyleyen oyuncu, "Hem erkek arkadaşım hem de kızım Duru'yla tatil yaptık, güzeldi" dedi.

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Emine Ün’den evlilik açıklaması! Nazardan korktuğum için çok dile getirmiyorum

Yeni projelerinden bahseden Ün, "Yakın zamanda diziye başlamıştık. O bitti. Dizi yüzünden tiyatroyu bırakmıştım. İkisinin programı uymuyordu. Televizyona güzel bir şey olursa orada devam edeceğim. Televizyonu özlemişim" dedi.

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Emine Ün’den evlilik açıklaması! Nazardan korktuğum için çok dile getirmiyorum

Formunu koruması hakkında Emine Ün, "Sırrı az yemek. Porsiyonlarıma dikkat ediyorum. Spora da başlamak istiyorum. Günde iki öğün yiyorum. Ara ara küçük atıştırmalık var. Akşam 20.00'dan sonra bir şey yememeye özen gösteriyorum" dedi.

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Emine Ün’den evlilik açıklaması! Nazardan korktuğum için çok dile getirmiyorum

Ayk Karakulakyan ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, evlilik sorularına şöyle yanıt verdi: