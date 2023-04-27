Emine Ün’den evlilik açıklaması! "Nazardan korktuğum için çok dile getirmiyorum"

Bir dönem ekranın aranan yüzlerinden olan Emine Ün, 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde reklam filmleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ün, özel hayatındaki gelişmelerle de dikkat çekti. 2021 yılında iş insanı Tolga Karakaş ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, kısa süre sonra Ayk Karakulakyan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Emine Ün'den evlilik açıklaması geldi.