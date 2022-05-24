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Haberler Galeri Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın hastalığı nedir, ne kanseri? İşte Billur Kalkavan'ın hayat hikayesi

Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın hastalığı nedir, ne kanseri? İşte Billur Kalkavan'ın hayat hikayesi

Billur Kalkavan kimdir? 'Eyvah Babam' dizisiyle hafızalara kazınan Billur Kalkavan, Ocak ayında yakalandığı koronavirüsle hastalığının ortaya çıktığının açıkladı. Usta sanatçıdan gelen üzücü açıklamalar sonrası hastalığının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın hastalığı nedir, ne kanseri? İşte İşte Billur Kalkavan'ın hayat hikayesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 10:18
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Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan’ın hastalığı nedir, ne kanseri? İşte Billur Kalkavan’ın hayat hikayesi

Billur Kalkavan kimdir, hastalığı nedir? Koronavirüs tedavisi sonrası kansere yakalandığını öğrenen Billur Kalkavan, hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Usta sanatçıdan gelen üzücü haber sonrası, Kalkavan'ın ne kanseri olduğu ve hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın hastalığı nedir, ne kanseri? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan’ın hastalığı nedir, ne kanseri? İşte Billur Kalkavan’ın hayat hikayesi

BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI NEDİR, NE KANSERİ?

Billur Kalkavan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. "Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum" diyen Billur Kalkavan hastalık sürecini anlattı. COVID-19 tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulan oyuncu, "Hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik" dedi.

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Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan’ın hastalığı nedir, ne kanseri? İşte Billur Kalkavan’ın hayat hikayesi

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde dünyaya geldi. Liseyi Amerika'da tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.

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Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan’ın hastalığı nedir, ne kanseri? İşte Billur Kalkavan’ın hayat hikayesi

Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğa hayat verdi.

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Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan’ın hastalığı nedir, ne kanseri? İşte Billur Kalkavan’ın hayat hikayesi

1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise reklam projesinde yer aldı. 2011 yılında HTV kanalında bir program yaptı.