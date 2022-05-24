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Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın hastalığı nedir, ne kanseri? İşte Billur Kalkavan'ın hayat hikayesi
Billur Kalkavan kimdir? 'Eyvah Babam' dizisiyle hafızalara kazınan Billur Kalkavan, Ocak ayında yakalandığı koronavirüsle hastalığının ortaya çıktığının açıkladı. Usta sanatçıdan gelen üzücü açıklamalar sonrası hastalığının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın hastalığı nedir, ne kanseri? İşte İşte Billur Kalkavan'ın hayat hikayesi...