Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan’ın hastalığı nedir, ne kanseri? İşte Billur Kalkavan’ın hayat hikayesi

BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI NEDİR, NE KANSERİ?

Billur Kalkavan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. "Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum" diyen Billur Kalkavan hastalık sürecini anlattı. COVID-19 tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulan oyuncu, "Hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik" dedi.