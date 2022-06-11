Kaan Yıldırım’dan Hande Erçel tepkisi! Ayrıldılar mı?

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlk kez bir mekan çıkışında görüntülenen ikilinin Londra tatilinden kareleri ilişkilerini ortaya çıkarmıştı. Peş peşe yaptıkları açıklamalarla ilişkilerini ilan eden çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ayrılık sonrası Kaan Yıldırım, soluğu Çeşme'de aldı. Tatilin keyfini çıkaran yakışıklı oyuncu, bol bol kaslarını sergiledi. Gazetecilerin Hande Erçel ile ayrıldıkları iddiasını sormaları üzerine ise bakın nasıl tepki verdi...