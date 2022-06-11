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Kaan Yıldırım’dan Hande Erçel tepkisi! Ayrıldılar mı?

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlk kez bir mekan çıkışında görüntülenen ikilinin Londra tatilinden kareleri ilişkilerini ortaya çıkarmıştı. Peş peşe yaptıkları açıklamalarla ilişkilerini ilan eden çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ayrılık sonrası Kaan Yıldırım, soluğu Çeşme'de aldı. Tatilin keyfini çıkaran yakışıklı oyuncu, bol bol kaslarını sergiledi. Gazetecilerin Hande Erçel ile ayrıldıkları iddiasını sormaları üzerine ise bakın nasıl tepki verdi...

Giriş Tarihi: 11.06.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 15:36
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Kaan Yıldırım’dan Hande Erçel tepkisi! Ayrıldılar mı?

Bir süredir Hande Erçel ile adı aşk dedikodularına karışan Kaan Yıldırım, geçen haftalarda ilişkiyi onaylamıştı.

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Kaan Yıldırım’dan Hande Erçel tepkisi! Ayrıldılar mı?

Ancak çiftten kötü haber gelmiş, Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliğine nokta koyduğu öğrenilmişti.

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Kaan Yıldırım’dan Hande Erçel tepkisi! Ayrıldılar mı?

Ayrılık sonrası Kaan Yıldırım sezonu Çeşme Alaçatı'da açtı.

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Kaan Yıldırım’dan Hande Erçel tepkisi! Ayrıldılar mı?

Yanında ocakta aşk yaşamaya başladığı Hande Erçel değil, ressam ablası Nilüfer Yıldırım ile yeğeni Gaia vardı. Kaan gün boyunca yeğeni ile ilgilendi.

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Kaan Yıldırım’dan Hande Erçel tepkisi! Ayrıldılar mı?

SESSİZ KALDI

Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarının 'ayrılık' sorularına sessiz kalmayı tercih eden yakışıklı oyuncu, ablası ve yeğeni ile arabasına binerek uzaklaştı.